Энергетика
РИА НовостиНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Политика
Путин поздравил с днём рождения дочь Ельцина
Владимир Путин приехал лично поздравить Татьяну Юмашеву, дочь первого президента РФ, с днём рождения.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тысяч рублей
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Культура
Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
Происшествия
По факту домогательств в приюте в Татарстане возбуждено дело
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Футбол
Шарлия объявил об уходе из ЦСКА
Футбол
Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Аугсбург» в Бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче 18-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Футбол
Манчестер Сити — Кристал Пэлас 2:2
Полузащитник Давид Сильва проводит 300-й матч за «Ман Сити» в Премьер-лиге.
Политика
В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Житель Непала Кхагендра Тхапа Магар, признанный самым маленьким человеком в мире, умер в возрасте 27 лет, сообщает "Интерфакс".
Общество
Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро
Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не смогла отказать в танце Игорю Николаеву
Звезда российской эстрады Алла Пугачева не смогла отказать в танце своему коллеге по сцене Игорю Николаеву.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Биатлон
Падин считает, что результаты сборной России по биатлону отражают уровень тренера Хованцева
Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин, в настоящее время работающий с командой Белоруссии, раскритиковал нынешнего наставника россиян Анатолия Хованцева.
Экономика
Снижены коэффициенты-дефляторы на 2020 год
В этом году не устанавливаются коэффициенты-дефляторы для УСН и налога на имущество физлиц.
Общество
Гидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию
Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Космос
Северный полюс Марса — спутник прислал невероятный снимок Красной планеты
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Общество
Павел Дуров был допрошен американским судом
Политика
Президент Черногории идет по стопам Порошенко — митрополит Иларион
Выступая в эфире телепрограммы «Церковь и мир», митрополит Иларион заявил, что действия президента Черногории Джукановича напоминают действия президента Украины Порошенко, развязавшего гонения на каноническую церковь под предлогом создания национальной церкви.