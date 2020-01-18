Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Экономика Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.

Политика В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

Общество Умер самый маленький человек в мире Житель Непала Кхагендра Тхапа Магар, признанный самым маленьким человеком в мире, умер в возрасте 27 лет, сообщает "Интерфакс".

Общество Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

Экономика Снижены коэффициенты-дефляторы на 2020 год В этом году не устанавливаются коэффициенты-дефляторы для УСН и налога на имущество физлиц.

Общество Гидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.