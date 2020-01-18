Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
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На Украине оценили влияние контракта с Россией по газу

РБК08:47

На Украине заявили, что контракт с Россией позволил снизить тарифы на газ

Газета.Ru07:48

Обманчивый реверс. Как прямые газовые поставки из России «прокачают» Украину

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Киев оценил возможный исход при отсутствии договора по газу с Россией

Lenta.ru07:02

В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу

RT на русском06:52

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

РИА Новости06:09

На Украине назвали преимущества контракта с Россией на транзит газа

Московский Комсомолец07:45
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Кино

Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем

ТАСС 09:37
Политика

Путин поздравил с днём рождения дочь Ельцина

Владимир Путин приехал лично поздравить Татьяну Юмашеву, дочь первого президента РФ, с днём рождения.
Новый День вчера в 19:38
Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК 09:55
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тысяч рублей

Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
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Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Экономика сегодня вчера в 02:39
Хоккей

Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ

Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
RT на русском 10:40
Происшествия

По факту домогательств в приюте в Татарстане возбуждено дело

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Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru 08:52
Политика

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Газета.Ru вчера в 20:53
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Газета.Ru 04:43
Футбол

Шарлия объявил об уходе из ЦСКА

РИА Новости 08:15
Футбол

Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Аугсбург» в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче 18-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
RT на русском 11:42
Футбол

Манчестер Сити — Кристал Пэлас 2:2

Полузащитник Давид Сильва проводит 300-й матч за «Ман Сити» в Премьер-лиге.
Sports.ru 10:10
Политика

В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
RT на русском 07:43
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Житель Непала Кхагендра Тхапа Магар, признанный самым маленьким человеком в мире, умер в возрасте 27 лет, сообщает "Интерфакс".
АМИТЕЛ 07:16
Общество

Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро

Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Life.ru вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева не смогла отказать в танце Игорю Николаеву

Звезда российской эстрады Алла Пугачева не смогла отказать в танце своему коллеге по сцене Игорю Николаеву.
Слово и Дело 01:14
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Политика

Иран подтвердил, что передаст Украине черные ящики со сбитого Boeing

РИА Новости 09:22
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК вчера в 07:26
Биатлон

Падин считает, что результаты сборной России по биатлону отражают уровень тренера Хованцева

Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин, в настоящее время работающий с командой Белоруссии, раскритиковал нынешнего наставника россиян Анатолия Хованцева.
RT на русском 02:27
Экономика

Снижены коэффициенты-дефляторы на 2020 год

В этом году не устанавливаются коэффициенты-дефляторы для УСН и налога на имущество физлиц.
Гарант вчера в 01:35
Общество

Гидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию

Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Газета.Ru 02:37
Космос

Северный полюс Марса — спутник прислал невероятный снимок Красной планеты

Экология Регионов вчера в 02:32
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском 15 января в 04:23
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Общество

Павел Дуров был допрошен американским судом

REGNUM вчера в 15:43
Политика

Президент Черногории идет по стопам Порошенко — митрополит Иларион

Выступая в эфире телепрограммы «Церковь и мир», митрополит Иларион заявил, что действия президента Черногории Джукановича напоминают действия президента Украины Порошенко, развязавшего гонения на каноническую церковь под предлогом создания национальной церкви.
Красная весна 11:33
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