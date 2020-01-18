Энергетика

ИзвестияИзвестияНа Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.
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На Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу

Известия09:54

В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу

RT на русском06:52

На Украине назвали преимущества контракта с Россией на транзит газа

Московский Комсомолец07:45

Киев оценил возможный исход при отсутствии договора по газу с Россией

Lenta.ru07:02

На Украине оценили влияние контракта с Россией по газу

РБК08:47

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

РИА Новости06:09

Обманчивый реверс. Как прямые газовые поставки из России «прокачают» Украину

BaltNews.lt02:00
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Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском 08:57
Общество

Первая смерть от употребления снюса зафиксирована в России

Первый смертельный случай употребления некурительных никотиносодержащих смесей зафиксирован в России.
Газета.Ru вчера в 07:49
Политика

Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами

РИА Новости 09:02
Армия и оружие

На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России

В страхе перед военной конфронтации с Россией Швеция наращивает военный бюджет.
Взгляд.ру 10:42
Здоровье

Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Вечерняя Москва 09:47
Политика

США могут разрешить бизнесменам подкупать чиновников за рубежом

Администрация президента США рассматривает возможность внесения изменений в закон 1977 года о коррупционных практиках за рубежом, он запрещает компаниям давать взятки иностранным чиновникам.
News.ru 10:22
Кино

Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем

ТАСС 09:37
Единоборства

Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед поединком

Поединок между Макгрегором и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию боя покажет телеканал РЕН ТВ 19 января в 6:00 мск.
Известия вчера в 18:39
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Lenta.ru 06:42
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 16 января в 11:25
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Газета.Ru 08:52
Биатлон

Российские биатлонисты повторили лучший результат сезона в эстафете

Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой сборной Франции.
РБК 10:20
Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК 09:55
Политика

Путин возложил цветы к «Рубежному камню» и монументу «Мать-Родина»

В 77-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда президент России возложил венок к монументу "Мать-Родина", который расположен на кладбище, где захоронен брат главы государства.
Газета.Ru 09:01
Армия и оружие

В сирийском Алеппо идут тяжёлые бои: ВКС России бьют по террористам

Как сообщало EADaily, 16 января сирийские правительственные войска начали массированные ракетно-артиллерийские удары по позициям боевиков ХТШ и протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) по всей западной окраине города Алеппо и юго-западнее административного центра одноимённой провинции вдоль трассы М5.
Евразия Daily 10:29
Шоу-бизнес

Внук Никиты Михалкова навещает Ксению Пунтус в больнице

На недавнем снимке, который опубликовала Ксения у себя в телеграм-канале, она отдыхает в больничной палате вместе с подругой и Андреем Баковым, 19-летним внуком Никиты Михалкова.
Woman.ru 03:43
Экономика

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Интерфакс вчера в 13:54
Авто

АвтоВАЗ изменил название Chevrolet Niva

По итогу прошлого года российским дилерам марки удалось реализовать 20 000 внедорожников Chevrolet Niva, а 1302 автомобиля из данного числа было продано уже после того, как АвтоВАЗ выкупил долю GM.
Тарантас Ньюс 07:22
Происшествия

В «Лужниках» ответили на данные о пострадавшей в аквапарке девочке

РБК 10:04
Политика

Путин поздравил с днём рождения дочь Ельцина

Владимир Путин приехал лично поздравить Татьяну Юмашеву, дочь первого президента РФ, с днём рождения.
Новый День вчера в 19:38
Футбол

Реал — Севилья 0:0 (2-й тайм)

Нападающий «Аль-Насра» Альваро Негредо отличился на шестой секунде матча с «Аль-Ахли» (2:1) в финале Кубка ОАЭ.
Sportbox.RU 08:34
Футбол

Платини: «ФИФА и CAS действуют как мафия»

Мишель Платини сравнил Международную федерацию футбола (ФИФА) и арбитражный спортивный суд (CAS) с работой мафии.
ГЛАС.RU 07:04
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Газета.Ru 04:43
Политика

Варшава предъявила список похищенных Москвой предметов искусства

Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры.
Lenta.ru 08:31
Общество

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
РИА Новости 03:15
Происшествия

Мать задушила 9-летнюю дочь и пыталась покончить с собой

В Новосибирске 28-летняя мать жестоко расправилась с 9-летней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
РЕН ТВ вчера в 04:01
Гаджеты

NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060

Игромания.ру вчера в 04:16
Общество

Гидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию

Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Газета.Ru 02:37
Политика

Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны

Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Lenta.ru 16 января в 10:14
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