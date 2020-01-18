Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
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На Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу

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Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

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Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

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Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
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В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

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Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте

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У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

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Что происходит вчера в 05:50
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По меньшей мере 60 военнослужащих погибли в результате ракетного обстрела, произведенного вооруженными силами йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" тренировочному лагерю армии Йемен, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Актёр Хэнк Азариа заявил, что больше не будет озвучивать героя сериала «Симпсонов» Апу после критики в адрес индийца.
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Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
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Кадырову прочат должность полпреда президента

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