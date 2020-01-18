Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Общество Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".

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Общество Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) ряда портов для экспорта нефти.

Общество Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.

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