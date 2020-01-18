Энергетика
РИА НовостиНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Читать в источнике
Оценить164
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Общество
Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии
Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Здоровье
Предъявление «сверхобъемной» медпомощи останется в перечне нарушений в предъявлении счетов на оплату из ОМС
Однако ВС РФ счел, что предъявление к оплате медпомощи сверх распределенного Комиссией по разработке терпрограммы ОМС объема правомерно отнесено к нарушениям в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов, являющихся основанием для отказа в оплате медпомощи, и соответствует законодательству об ОМС.
Происшествия
Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера.
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Российский нападающий "Вашинтона" Александр Овечкин догнал по количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне НХЛ легендарного форварда "Питтсбурга" Марио Лемье.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев назвал Наташу Королеву «важным этапом своей жизни»
Что касается Наташи Королевой, то, конечно, она была важным моментом моей жизни.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Политика
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах.
Общество
Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение
Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) ряда портов для экспорта нефти.
Армия и оружие
Жестокий бой ВСУ и «правосеков» на Донбассе: у обеих сторон потери, уничтожены бронетехника и блиндаж
За прошедшие сутки обстрелов территории Республики со стороны ВСУ не зафиксировано.
Общество
«Новая газета» просит директора ФСБ объяснить новую волну лжеминирований в России и устранить их причину
Об открытом письме Александру Бортникову "Эху Москвы" рассказала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Общество
Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране
Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Футбол
«Челси» на 94-й минуте проиграл «Ньюкаслу»
Футболисты «Ньюкасла» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Челси» из Лондона.
Общество
Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте
Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.
Происшествия
В Самаре потушили пожар в ресторане
Крупный пожар в ресторане в Самаре, где днем загорелась кровля, ликвидирован на площади 1200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
Наука
В Швейцарии создано 18-каратное «пластиковое» золото
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Армия и оружие
Не менее 60 военных стали жертвами ракетного обстрела казармы в Йемене
По меньшей мере 60 военнослужащих погибли в результате ракетного обстрела, произведенного вооруженными силами йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" тренировочному лагерю армии Йемен, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Культура
Герой «Симпсонов» Апу лишится своего неповторимого голоса
Актёр Хэнк Азариа заявил, что больше не будет озвучивать героя сериала «Симпсонов» Апу после критики в адрес индийца.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Футбол
«Лейпциг» обыграл «Унион» и укрепил лидерство в Бундеслиге
«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над берлинским «Унионом» в матче 18-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Политика
Кадырову прочат должность полпреда президента
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который с 13 января назначил врио республики председателя правительства Муслима Хучиева, получил предложение занять новую должность.