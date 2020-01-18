Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
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Киев оценил возможный исход при отсутствии договора по газу с Россией

Lenta.ru07:02

На Украине почувствовали эффект от транзитного контракта с Россией

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На Украине заявили, что контракт с Россией позволил снизить тарифы на газ

Газета.Ru07:48

На Украине назвали преимущества контракта с Россией на транзит газа

Московский Комсомолец07:45

На Украине оценили влияние контракта с Россией по газу

РБК08:47

В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу

RT на русском06:52

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

РИА Новости06:09
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Футбол

«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 06:00
Политика

Путин: всем ветеранам войны к 75-летию Победы выплатят 75 тыс. рублей

ТАСС 08:18
Общество

Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно

Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Газета.Ru 06:10
Политика

Иран передаст Украине черные ящики сбитого под Тегераном Boeing

Бортовые самописцы сбитого по ошибке под Тегераном самолета Boeing 737 будут отправлены на Украину.
ТАСС 09:03
Политика

Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
RT на русском 07:05
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Политика

Путин заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов

Президент России Владимир Путин 18 января заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов, чтобы никто не мог заниматься искажением истории нашей страны.
Известия 08:49
Теннис

Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд

Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
Sport24.ru 04:22
Хоккей

Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Sputnik Литва вчера в 23:00
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 06:56
Происшествия

Директор московской школы уволился после избиения учеником учителя

В Москве директор школы, в которой ученик ударил учителя, уволился, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования.
РБК 07:43
Транспорт

Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной

Ведомости 03:49
Здоровье

Число отравившихся питьевой водой в Кизляре достигло 133 человек

Интерфакс 07:05
Футбол

Экс-игрок «Реала» забил один из самых быстрых голов в истории футбола

Футболист эмиратского футбольного клуба "Аль-Наср" Альваро Негредо стал автором одного из самых быстрых голов в истории футбола, отличившись на шестой секунде матча.
РИА Новости 02:46
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Общество

Disney решил переименовать киностудию 20th Century Fox

Стоит отметить, что в новой картине киностудии "Под откос" (Downhill), которая выйдет на широкие экраны в январе этого года, указано название студии без употребления слова Fox.
VSE42.RU вчера в 21:25
Политика

Польша заявила о своих правах на ряд предметов искусства в России

В министерстве иностранных дел Польши заявили о правах на ряд предметов искусства, находящихся в России.
Известия 07:47
Гаджеты

Российский Samsung Galaxy A51 побил украинский рекорд дешевизны

Дни24 05:18
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
РБК вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
News.ru 06:13
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Армия и оружие

Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря

REGNUM вчера в 23:42
Шоу-бизнес

75-летний композитор Максим Дунаевский женится

В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Канал 7+ вчера в 10:14
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Хоккей

Орлов предложил сделать РПЛ закрытой лигой и ввести потолок зарплат

Футбольный комментатор Геннадий Орлов предложил свои варианты реформ Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 06:55
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Газета.Ru 04:43
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости 16 января в 17:21
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 16 января в 11:25
Политика

В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году

В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году.
Газета.Ru вчера в 21:59
Футбол

Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
RT на русском вчера в 13:05
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