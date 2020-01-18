Энергетика
РИА НовостиНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
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Футбол
«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.
Общество
Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно
Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Политика
Иран передаст Украине черные ящики сбитого под Тегераном Boeing
Бортовые самописцы сбитого по ошибке под Тегераном самолета Boeing 737 будут отправлены на Украину.
Политика
Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Политика
Путин заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов
Президент России Владимир Путин 18 января заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов, чтобы никто не мог заниматься искажением истории нашей страны.
Теннис
Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд
Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
Хоккей
Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Происшествия
Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии
В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
Происшествия
Директор московской школы уволился после избиения учеником учителя
В Москве директор школы, в которой ученик ударил учителя, уволился, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования.
Транспорт
Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной
Футбол
Экс-игрок «Реала» забил один из самых быстрых голов в истории футбола
Футболист эмиратского футбольного клуба "Аль-Наср" Альваро Негредо стал автором одного из самых быстрых голов в истории футбола, отличившись на шестой секунде матча.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Общество
Disney решил переименовать киностудию 20th Century Fox
Стоит отметить, что в новой картине киностудии "Под откос" (Downhill), которая выйдет на широкие экраны в январе этого года, указано название студии без употребления слова Fox.
Политика
Польша заявила о своих правах на ряд предметов искусства в России
В министерстве иностранных дел Польши заявили о правах на ряд предметов искусства, находящихся в России.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря
Шоу-бизнес
75-летний композитор Максим Дунаевский женится
В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Хоккей
Орлов предложил сделать РПЛ закрытой лигой и ввести потолок зарплат
Футбольный комментатор Геннадий Орлов предложил свои варианты реформ Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Политика
В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году
В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году.
Футбол
Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.