Энергетика
РИА НовостиНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
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Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России
Армия и оружие
В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии
Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Единоборства
Макгрегор заработает $ 3 млн за бой с Серроне на UFC 246
Стало известно, сколько заработает Конор Макгрегор за бой с представителем США Дональдом Серроне.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Теннис
Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд
Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
Политика
Польша заявила права на предметы искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Футбол
Клопп раскритиковал тактику «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о тактике «Манчестер Юнайтед».
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Хоккей
Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
В столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе погибли двое полицейских и иностранец, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Здоровье
Сердечникам отдадут лекарства бесплатно
Как говорят специалисты, именно врачебная комиссия станет решать, подходит зарегистрированное лекарство больному или нет.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Политика
Зеленский не принял отставку премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве
Наука
Восток и его обитатели: тайны подледного озера Антарктиды
Политика
Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами
Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне.
Происшествия
Восемь человек отравились едой в доме престарелых в Подмосковье
Восемь постояльцев дома престарелых отравились едой в подмосковном Реутове, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Общество
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Происшествия