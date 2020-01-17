Энергетика
Российская газетаНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
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Корольчук рассказал, могла ли Украина заключить газовый контракт на более выгодных условиях
Украина.ру16 января в 23:10
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Общество
Россияне смогут получить материнский капитал на первенца уже весной
В ближайшее время изменения будут внесены в Бюджетный кодекс, как отмечается, законопроекты будут рассматриваться в Госдуме в кратчайшие сроки.
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Здоровье
Нарколог сказал, как отличить алкоголика от простого любителя выпить
Российский врач-нарколог Владимир Нужный проинформировал, как отличить алкоголика от простого любителя выпить.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег
Об отказе от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января.
Политика
Владимир Путин заявил, что не позволит никому стереть память о войне
Владимир Путин напомнил, что в Послании Федеральному собранию, оглашенном на прошлой неделе, он заявил о создании крупнейшего в мире центра архивных фото- и видеоматериалов о событиях тех лет.
Происшествия
В прокуратуре назвали причину массового отравления в Кизляре
Причиной массового отравления людей в Кизляре (Дагестан) стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе, говорится в воскресном сообщении пресс-службы прокуратуры республики.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.
Общество
Гергиев опоздал на спектакль в Венской опере и был заменен
Российский дирижер Валерий Гергиев не смог руководить спектаклем «Лоэнгрин» в Венской опере из-за опоздания.
Происшествия
В Екатеринбурге школьница покончила с собой, не желая выходить замуж
Тело 16-летней школьницы обнаружили возле ее дома в Екатеринбурге. Как сообщает "Комсомольская правда", девушка свела счеты с жизнью.
Происшествия
Вмёрзшее в лёд озера тело человека было найдено в Краснокаменске
Следователи и сотрудники МЧС извлекли тело человека, вмёрзшее в лёд озера недалеко от города Краснокаменска Забайкальского края, которое нашли по координатам, присланным в группу телеграм-канала «Инцидент Краснокаменск».
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде
Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Общество
«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Музыка
Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
Общество
Астрологи предупредили три знака Зодиака о возможных проблемах
Трем знакам Зодиака стоит быть осторожными и приложить все силы, чтобы как можно скорее разобраться с делами в феврале 2020 года.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Авто
Названы системы, которые снижают ресурс двигателя автомобиля
Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты.
Политика
В Берлине началась конференция по Ливии с участием Путина
В Берлине началась международная конференция по Ливии на высшем уровне.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак похвасталась стройными ногами на отдыхе на Мальдивах
Воскресным днём Собчак решила показаться в соблазнительной позе в пикантном наряде, сделав акцент на свои длинные стройные и обнажённые ноги.
Политика
Медведев оценил работу своего правительства
Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
Авто
Volkswagen готовит новый Golf GTI
Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.
Происшествия
Три автомобиля столкнулись в Корсаковском районе
Грузовик столкнулся с двумя машинами в Корсаковском районе. ДТП произошло на трассе между Соловьевкой и Дачным примерно в 11-ом часу.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Общество
Число закрытых из-за непогоды дорог в Алтайском крае выросло до 13
В пятницу из-за метели, сильного порывистого бокового ветра и отсутствия видимости в Алтайском крае было перекрыто движение по девяти региональным дорогам и ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на федеральной трассе А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан.