Энергетика
Российская газетаНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
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На Украине назвали преимущества контракта с Россией на транзит газа
Московский Комсомолецвчера в 07:45
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"После окончания акции участники шли к фуникулёру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард", - говорится в сообщении.
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Какие цветы приносят удачу каждому знаку зодиака
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В Берлине начались переговоры Путина и Эрдогана
В Берлине начались переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт ТАСС.
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Спортсмены России завоевали 5 медалей в 10-й день юношеской Олимпиады
Анна Шпынева фото: EPA Лозанна / Швейцария / AbsolutTV.ru / Сборная России на сегодня занимает 1-е место в медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр после 10-го дня соревнований.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
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Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
Армия и оружие
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Более 600 единиц инженерной техники появятся в российской армии в 2020 году, заявил начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, сообщает 20 января газета министерства обороны «Красная звезда».
Культура
«Нонконформисты. История русской коллекции» во Франции
Будущее коллекции казалось счастливым, но споры вокруг выставки «Русский поп-арт» и особенно «Соц-арт», отправившейся во Францию вопреки воле Минкульта, привели к уходу Ерофеева из ГТГ.
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Первого замминистра экономразвития Забайкалья ищут через интернет
Объявление о поиске кандидатов на должность первого заместителя министра экономического развития Забайкалья появилась на сайте по поиску работы hh.ru.
Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Космос
Иран запустит в космос два спутника
Власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Гаджеты
В Google Play обнаружили разряжающие смартфон приложения
Причина, по которой приложения разряжали смартфон, кроется в рекламе.
Политика
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
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Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал в интервью Первому каналу, почему правительство ушло в отставку.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Политика
Зеленский: Путин понимает нашу позицию
По словам президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимым государством.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
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Вода помогает в борьбе с лишним весом
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Общество
В суде Ванкувера начинаются слушания об экстрадиции финансового директора компании Huawei из Канады в США
Мэн Ваньчжоу задержали больше года назад по запросу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.
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Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.
Происшествия
Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях
Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.