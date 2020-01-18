Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Наука В Перу впервые найдены 4000-летние кирпичи Пять конических сырцовых кирпичей, датируемых 2000 г. до н. э. найдено археологами в Перу, сообщает 16 января агентство Andina.

Происшествия В Киеве антифашистов закидали петардами "После окончания акции участники шли к фуникулёру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард", - говорится в сообщении.

Политика В Берлине начались переговоры Путина и Эрдогана В Берлине начались переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт ТАСС.

Происшествия В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.

Культура «Нонконформисты. История русской коллекции» во Франции Будущее коллекции казалось счастливым, но споры вокруг выставки «Русский поп-арт» и особенно «Соц-арт», отправившейся во Францию вопреки воле Минкульта, привели к уходу Ерофеева из ГТГ.

Общество Первого замминистра экономразвития Забайкалья ищут через интернет Объявление о поиске кандидатов на должность первого заместителя министра экономического развития Забайкалья появилась на сайте по поиску работы hh.ru.

Космос Иран запустит в космос два спутника Власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.

Космос Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.

Политика Медведев назвал причины отставки правительства Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал в интервью Первому каналу, почему правительство ушло в отставку.

Политика Зеленский: Путин понимает нашу позицию По словам президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимым государством.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.

Политика Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».

Общество Финляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.