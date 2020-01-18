Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

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Происшествия Пять человек погибли при пожаре в Томской области В поселке Причулымский в Томской области загорелось одноэтажное деревянное строение, погибли пять человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

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Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.

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