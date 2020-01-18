Энергетика
Российская газетаНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
Читать в источнике
Оценить213
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине назвали преимущества контракта с Россией на транзит газа
Московский Комсомолец18 января в 07:45
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Томской области
В поселке Причулымский в Томской области загорелось одноэтажное деревянное строение, погибли пять человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова в день рождения установила рекорд в Инстаграме
Ольга Бузова наслаждается отдыхом со своим возлюбленным Давидом Манукяном в Таиланде. Сегодня она отпраздновала свой 34-й день рождения.
Наука
Компьютер научили распознавать людей по танцам
Учёные из Финляндии обнаружили, что движения человека во время свободного танца можно использовать для автоматического определения личности танцующего с точностью более 90%.
Политика
Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
На Сахалине за рождение ребёнка семьям спишут часть ипотеки
Уже за рождение первенца семье спишут 500 тыс. рублей долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba сделал обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
В компании Toshiba изобрели алгоритм, который обеспечил настольным ПК возможность вычислять быстрее суперкомпьютеров, в том числе и квантовых.
Наука
У древнего крокодила обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет
Самый древний за всю историю случай доброкачественной опухоли обнаружили сотрудники Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Позже информацию подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Отмечается, что «Грин» был застрелен в Донецке.
Политика
Путин выдвинул на должность генпрокурора Игоря Краснова
Президент Владимир Путин предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова генпрокурором, сообщили в Кремле.
Армия и оружие
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей
"На полях торжественной церемонии в рамках оказания военно-технической помощи состоялась передача лаосской стороне очередной партии российской военной техники - танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М, а также модернизированного российскими специалистами аэродрома Тхонгхайхин, расположенного в провинции Сиангкхуанг", - сказали в Минобороны.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Политика
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране
Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
Общество
Россияне считают идеальной семью с двумя или тремя детьми
Как следует из опроса Фонда «Общественное мнение», основным препятствием для того, чтобы завести ребенка, сограждане считают отсутствие стабильного дохода и жилья и материальные затраты на содержание нового члена семьи.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 Pro Premium снова подешевел
Смартфон Redmi K20 Pro Premium оснащён чипом Snapdragon 855+, 12 и 512 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно.
Экономика
Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства
«Рынок с оптимизмом воспринял назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра — приток капитала на прошлой неделе составил $480 млн, в том числе $150 млн — в фонды акций, став самым большим за последние два года», — отмечают аналитики Альфа-банка.