Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
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