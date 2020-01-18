Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Политика Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

Спорт Лыжник Александр Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира в Чехии Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).

Общество Росздравнадзор изымает из обращения популярное лекарство Росздравнадзор изымает из обращения популярное лекарство. Он повышает температуру тела до 40°С и развивает лихорадку.

Общество Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.

Авто Опубликованы первые изображения будущего компактного кроссовера Skoda На днях чешский автопроизводитель опубликовал скетчи экстерьера нового бюджетного кроссовера, которые послужили основой для рендеров будущей модели.

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Политика Пентагон показал форму космических войск США Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.

Общество Процентная правка: комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов рассказал «Известиям», что до конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене банковской комиссии, которая взимается по платежам за жилищно-коммунальные услуги.

Происшествия В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.

Происшествия На Алтае напали на журналистку «за предвзятость к властям» Сотрудницу СМИ обматерил и ударил по лицу посетитель кафе Корреспондент газеты "Листок" Полина Рябова написала заявление в полицию, сообщив, что на нее напали в кафе райцентра Турочакского района, пишет портал "Новости Горного Алтая".

Технологии Полицейские начали использовать систему распознавания лиц Специальная программа ищет фотографии подозреваемых в интернете Полиция США начала массово использовать специальное приложение Clearview, которое способно искать черты лица подозреваемых на миллиардах фотографий и видеозаписях в интернете, сообщает "Медуза" со ссылкой на американские СМИ.

Общество США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства.