Энергетика
Российская газетаНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
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На Украине назвали преимущества контракта с Россией на транзит газа
Московский Комсомолецвчера в 07:45
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
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Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
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Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Общество
Процентная правка: комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов рассказал «Известиям», что до конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене банковской комиссии, которая взимается по платежам за жилищно-коммунальные услуги.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Авто
УАЗ рассказал о деталях проекта автомобиля для Минобороны
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Общество
Пограничники не пустили на Украину группу российских актеров
Отмечается, что группа актеров, прилетевших из Варшавы, не прошла пограничный контроль на въезд на Украину в аэропорту Запорожья.
Происшествия
На Алтае напали на журналистку «за предвзятость к властям»
Сотрудницу СМИ обматерил и ударил по лицу посетитель кафе Корреспондент газеты "Листок" Полина Рябова написала заявление в полицию, сообщив, что на нее напали в кафе райцентра Турочакского района, пишет портал "Новости Горного Алтая".
Политика
Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами
Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне.
Технологии
Полицейские начали использовать систему распознавания лиц
Специальная программа ищет фотографии подозреваемых в интернете Полиция США начала массово использовать специальное приложение Clearview, которое способно искать черты лица подозреваемых на миллиардах фотографий и видеозаписях в интернете, сообщает "Медуза" со ссылкой на американские СМИ.
Общество
США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок
Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
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В Екатеринбурге военные окунулись в крещенскую купель
В Екатеринбурге служащие Центрального военного округа приняли участие в крещенских купаниях.