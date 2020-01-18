Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаНа Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
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На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

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Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) успешно испытала спасательную систему своего нового космического корабля Crew Dragon.
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