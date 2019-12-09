Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии». Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в понедельник, 9 декабря.
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На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Известия06:27

Правительство Украины оценило в $150 млрд потери от «российской агрессии»

Коммерсантъ08:07

В правительстве Зеленского впервые выдвинули финансовые претензии к России

ТАСС07:32

Украина подсчитала потери от «российской агрессии»

Lenta.ru06:36

Власти Украины оценили ущерб из-за «российской агрессии»

РБК08:23

В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией

РИА Новости06:07

На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

RT на русском04:49
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Политика

В Париже пройдет саммит «нормандской четверки»

Все внимание сегодня будет приковано к важным политическим переговорам в Париже, где пройдет саммит «нормандской четверки», лидеры России, Франции, Германии и Украины обсудят перспективы урегулирования конфликта в Донбассе.
Первый канал вчера в 23:01
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
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MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
3DNews 14:49
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Вести.Ru 03:30
Политика

Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм

Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
RT на русском 11:52
Политика

В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Политика

Зеленский оконфузился на встрече «нормандской четверки»

РИА Новости 13:52
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Долг Украины перед Россией по еврооблигациям с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд, сообщила пресс-служба российского Минфина.
Ведомости 13:22
Экономика

Эксперт оценил эффект на турпоток в Турцию от нового налога

Новый налог на проживание в отелях Турции не окажет радикального влияния на турпоток из России, однако энтузиазма такая мера не вызывает, рассказал RNS вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Rambler News Service 09:33
Здоровье

Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Что происходит 10:03
Общество

Китай решил «деамериканизировать» компьютеры и софт в госучреждениях

Guardian сообщает, что всего планируется заменить 20-30 млн образцов техники, используемой госучреждениями КНР.
Ридус 04:12
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Спорт

WADA отстранит 145 российских спортсменов

WADA отстранит от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде 145 российских спортсменов, пробы которых вызвали у агентства подозрение.
BFM.ru 09:22
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители

Два российских боевых истребителя Су-35 перехватили израильские военные самолеты. Инцидент произошел на юге Сирии.
ФедералПресс вчера в 14:58
Общество

Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан

Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Вести.Хайтек 09:16
Общество

В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Kurgan.ru вчера в 23:27
Политика

Эрдоган собирается обсудить с Путиным ситуацию в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе возможных телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара.
РИА Новости 14:05
Кино

«Яндекс» будет снимать фильмы и сериалы по сценариям BBC

«Яндекс» заключил договор с британской компанией BBC Studios, согласно которому сможет каждый год эксклюзивно показывать более 100 часов контента BBC Studios.
iReactor вчера в 22:49
Авто

Бюджетный кросс-универсал Volkswagen C-Trek вышел на рынок

Picsnews.net вчера в 07:04
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU 02:25
Политика

ООН опубликовала отчет о нарушении прав человека в Крыму

В Гааге выявили ряд нарушений прав человека, которые якобы совершались в Крыму и Донбассе с 2014 года.
РИА Новости Крым 04:38
Армия и оружие

США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии

Генерал Стивен Таусенд считает, что управляющие российским ПВО не знали, что сбивают американский корабль с дистанционным управлением.
Мой Брянск 07 декабря в 08:06
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 07:49
Космос

Космонавт объяснил, почему на орбите побывало так мало женщин

Сами космонавты объясняют гендерную несправедливость тем, что женский организм "очень нежный", рассказал в интервью радио Sputnik Андрей Борисенко.
VIPerson.ru 07 декабря в 01:44
Происшествия

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
RT на русском 12:16
Здоровье

Число больных гипертонией выросло в России

Росстат опубликовал данные, из которых следует, что за прошедшие десять лет увеличилось число пациентов с гипертонией.
Народные новости вчера в 22:40
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