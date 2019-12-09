Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии». Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в понедельник, 9 декабря.
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Власти Украины оценили ущерб из-за «российской агрессии»

РБК08:23

Правительство Украины оценило в $150 млрд потери от «российской агрессии»

Коммерсантъ08:07

В правительстве Зеленского впервые выдвинули финансовые претензии к России

ТАСС07:32

Украина подсчитала потери от «российской агрессии»

Lenta.ru06:36

На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

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В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией

РИА Новости06:07

На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

RT на русском04:49
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Политика

Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом Украины прошла хорошо, он остался доволен.
RT на русском 15:18
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
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Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»

По информации издания, причиной проблем на переговорах стала позиция Киева.
Lenta.ru 15:28
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан 13:12
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Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна

Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
iReactor 07:58
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Происшествия

В исправительной колонии под Брянском умер заключенный

ТАСС 12:59
Политика

Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

ТАСС 14:12
Происшествия

Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым

16-летнего подростка, пропавшего в Севастополе в ноябре, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Известия 09:51
Политика

В Киеве около 800 человек пришли на митинг у офиса Зеленского

В Киеве порядка 800 человек участвуют в митинге возле офиса президента Украины Владимира Зеленского.
RT на русском 15:37
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Баскетбол

Тульский «Арсенал» исключен из числа участников чемпионата России

Исполком РФБ на внеочередном заседании вынес санкции в отношении участников матча второго дивизиона мужской суперлиги «Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Ставрополь), который состоялся 7 декабря, сообщает официальный сайт лиги.
Спорт-Экспресс 11:22
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Вера Брежнева дебютировала в качестве комика в Comedy Club

Вера Брежнева дебютировала в Comedy Club Перед выступлением Брежнева призналась, что волнуется, однако, заручившись поддержкой зрителей, артистка справилась с нервами и смогла рассмешить зал.
Вокруг ТВ 02:55
Футбол

Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы

"Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.
РИА Новости 01:08
Политика

Во Франции в Елисейском дворце завершилась встреча Путина и Зеленского

После мужского разговора с глазу на глаз будет ужин, где к лидерам России и Украины присоединятся Меркель и Макрон.
КМВ Новости 15:12
Политика

Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган

Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 14:00
Политика

«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Мой Брянск вчера в 23:57
Общество

Магаданская область снова названа самым пьющим регионом

Ниже разместились только два региона, — Камчатский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Московский Комсомолец Колыма вчера в 19:19
Общество

Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря

Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
ТАСС 13:21
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В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:22
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на молодой помощнице

Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика Сегодня 03:38
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.
Пятый канал 07 декабря в 18:53
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Сестра Фриске рассказала, как Шепелев вел себя во время болезни певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как муж певицы – телеведущий Дмитрий Шепелев – вел себя после известия о болезни.
ТК Звезда 13:31
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Россия и Украина договорились по транзиту газа

В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 15:45
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Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
RT на русском 12:16
Политика

Глава МИД ФРГ не видит причин для снятия санкций с России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в настоящее время нет условий для снятия европейских санкций с РФ.
ТАСС 08:49
Футбол

Перенесенный матч «Сочи» — «Оренбург» пройдет 23 февраля

Матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург» пройдет 23 февраля. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.
Sport24.ru 10:57
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В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
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Ученые исследовали разнообразие видов двух «голубых» озер

Ученые из Тюменского государственного университета исследовали разнообразие видов, численность и биомассу зоопланктона двух «голубых» озер.
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