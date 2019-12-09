Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии». Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в понедельник, 9 декабря.
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Власти Украины оценили ущерб из-за «российской агрессии»

РБК08:23

Правительство Украины оценило в $150 млрд потери от «российской агрессии»

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В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией

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На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

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В правительстве Зеленского впервые выдвинули финансовые претензии к России

ТАСС07:32

На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

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Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ.
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Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
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В сообщении Федеральной службы говорится, что неизвестные от имени ведомства по почте рассылают россиянам уведомления о штрафах.
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Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

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