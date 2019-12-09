Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии». Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в понедельник, 9 декабря.
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Власти Украины оценили ущерб из-за «российской агрессии»

РБК08:23

На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

RT на русском04:49

В правительстве Зеленского впервые выдвинули финансовые претензии к России

ТАСС07:32

Украина подсчитала потери от «российской агрессии»

Lenta.ru06:36

На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Известия06:27

В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией

РИА Новости06:07

Правительство Украины оценило в $150 млрд потери от «российской агрессии»

Коммерсантъ08:07
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Происшествия

Медведев уволил побывавшую в СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Ирину Голосную от должности замглавы Росалкогольрегулирования (РАР), соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РБК 13:09
Политика

Президенты России и Украины пожали друг другу руки

С рукопожатия начали президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский переговоры на нормандском саммите в Елисейском дворце.
Вести.Ru 12:06
Общество

Китай взял пример с США и ударил по Microsoft

Американские технологические компании получают порядка 150 миллиардов долларов от продаж в Китае.
Lenta.ru 12:41
Общество

Почему Запашный раскритиковал поведение фанатов, интервью

Особенно в свете последних высказываний Эдгарда Запашного, раскритиковавшего фанатов, которые матерятся на стадионе.
Чемпионат 11:30
Спорт

Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Sports.ru 07:25
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Российская газета вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию

Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
Shraibikus News 02:28
Армия и оружие

США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии

Генерал Стивен Таусенд считает, что управляющие российским ПВО не знали, что сбивают американский корабль с дистанционным управлением.
Мой Брянск 07 декабря в 08:06
Спорт

ВАДА раскрыло виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила

На сайте ВАДА опубликован отчёт, в котором перечислены виды спорта, представители которых были уличены в нарушении правил.
Чемпионат 12:35
Общество

Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам

Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
BFM.ru 11:45
Происшествия

Фигуранта дела «27 июля» Малышевского приговорили к трем годам колонии

РБК 13:00
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ», выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Политика

В офисе Зеленского рассказали о переговорах «нормандской четвёрки»

RT на русском 13:10
Футбол

Карпин: «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о судействе в российском футболе, которое недавно жестко раскритиковал президент ЦСКА Евгений Гинер.
Sport24.ru 12:47
Общество

Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

RT на русском 12:56
Футбол

«Лучший гол в моей карьере». Суарес забил «Майорке» пяткой

Sportbox.RU вчера в 01:11
Экономика

Изменения климата снизят капитализацию компаний на $2,3 трлн

Капитализация компаний в самых различных сферах экономики может снизиться на сумму от $1,6 трлн до $2,3 трлн из-за ужесточения нормативных требований в связи с изменением климата.
Известия 05:01
Общество

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Российская газета вчера в 05:23
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM вчера в 15:13
Армия и оружие

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru вчера в 05:41
Спорт

В Кремле высказались об идее бойкотировать Олимпиаду

Предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого бойкотировать Олимпиаду-2020 в Токио не является официальной позицией руководства РФ.
URA.Ru 12:42
Спорт

РУСАДА ждет решительных действий от Путина после отстранения России

Ганус заявил, что он ждет серьезной реакции от президента РФ Владимира Путина по этому вопросу.
Sport24.ru 07:59
Шоу-бизнес

Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег

Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Культуромания 11:42
Политика

Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм

Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
RT на русском 11:52
Политика

«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Мой Брянск вчера в 23:57
Авто

Renault готовит новый бюджетный кроссовер

Производство нового кроссовера организуют на производственных мощностях Renault в Индии.
Новые автомобили 11:21
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09:37
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
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