Прямые потери экономики Украины из-за «российской агрессии» в 2014—2015 годах составили 15−20% ВВП, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

В Киеве оценили потери от «российской агрессии»

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