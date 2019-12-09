Политика

REGNUMREGNUMВ Киеве оценили потери от «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины из-за «российской агрессии» в 2014—2015 годах составили 15−20% ВВП, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
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На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

RT на русском04:49

Правительство Украины оценило в $150 млрд потери от «российской агрессии»

Коммерсантъ08:07

В правительстве Зеленского впервые выдвинули финансовые претензии к России

ТАСС07:32

Украина подсчитала потери от «российской агрессии»

Lenta.ru06:36

На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Известия06:27

В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией

РИА Новости06:07

Власти Украины оценили ущерб из-за «российской агрессии»

РБК08:23
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Спорт

Медведев прокомментировал решение WADA

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
RT на русском 08:04
Армия и оружие

«Севмаш» завершил госиспытания подлодки «Князь Владимир»

Государственные испытания атомной подлодки проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" завершены, сейчас "Севмаш" устраняет выявленные в ходе них замечания.
ТАСС 07:41
Общество

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей

Московский городской суд отменил решение Басманного райсуда об аресте активов находящегося под следствием бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Ведомости 06:23
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Политика

В Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией

В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).
Российская газета 08:35
Авто

McLaren представил эксклюзивный дорожный суперкар 620R

Приготовьтесь познакомиться с самой мощной моделью в серии McLaren Sports Series - новым 620R, который создан на базе гоночного автомобиля 570S GT4.
CarsWeek.ru 05:49
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру вчера в 10:58
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 07:49
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись в трёх ДТП на МКАД

Шесть автомобилей столкнулись в трёх ДТП на МКАД, в результате чего движение на внешней стороне транспортного кольца оказалось затруднено.
RT на русском 07:18
Происшествия

Около 20 школ в Москве проверяют после сообщений об угрозах взрыва

Третий раз с начала прошлой недели поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в храме Христа Спасителя.
ТАСС 07:05
Происшествия

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

RT на русском 04:55
Общество

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
RT на русском 08:23
Кино

Джордж Миллер выпустит сиквел «Безумного Макса»

Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела.
Piter.tv 07:27
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция напоминаний

Разработчик популярного мессенджера WhatsApp сообщил, что приложение получило новую функцию, позволяющую создавать задачи и получать соответствующие напоминания, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:07
Авто

Lada Granta нового поколения увеличится в размерах

В 2021 году семейство Lada Granta сменит поколение. Переехав на модульную архитектуру B0, габаритные размеры автомобилей слегка увеличатся.
Picsnews.net 05:02
Политика

Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки», в котором также примут участие лидеры Украины, Франции и Германии, передает телеканал «Россия 24».
Ведомости 08:25
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстрании России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru 08:45
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Происшествия

Прокурор просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Малышевскому

RT на русском 08:26
Шоу-бизнес

Вера Брежнева дебютировала в качестве комика в Comedy Club

Вера Брежнева дебютировала в Comedy Club Перед выступлением Брежнева призналась, что волнуется, однако, заручившись поддержкой зрителей, артистка справилась с нервами и смогла рассмешить зал.
Вокруг ТВ 02:55
Происшествия

В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину

REGNUM 05:35
Фигурное катание

Тарасова раскритиковала людей, советующих Загитовой завершить карьеру

RT на русском 04:33
Армия и оружие

Двигатель РД-171МВ для «Союз-5» испытают через месяц

Огневые испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя «Союз-5» пройдут в январе 2020 года, сообщает в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
Известия 07:12
Армия и оружие

Шойгу сообщил об усилении воздушной части ядерной триады России

РБК 06:15
Политика

В Финляндии избрали самую молодую главу правительства в мире

Совет уполномоченных и парламентская фракция Социал-демократической партии Финляндии приняли решение избрать на должность главы правительства 34-летнюю Сану Марин, до сих пор занимавшую должность министра транспорта и связи.
Московский Комсомолец 08:17
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске: Шепелев «тщательно готовился» к смерти певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья заявила, что гражданский муж певицы, телеведущий Дмитрий Шепелев, "тщательно готовился" к смерти супруги и даже оформил доверенность на распоряжение ее деньгами, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 07:06
Кино

Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети

Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Народные новости вчера в 17:41
Политика

Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство

Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 08:29
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