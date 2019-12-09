Политика
REGNUMВ Киеве оценили потери от «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины из-за «российской агрессии» в 2014—2015 годах составили 15−20% ВВП, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
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Спорт
Медведев прокомментировал решение WADA
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
Армия и оружие
«Севмаш» завершил госиспытания подлодки «Князь Владимир»
Государственные испытания атомной подлодки проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" завершены, сейчас "Севмаш" устраняет выявленные в ходе них замечания.
Общество
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
Московский городской суд отменил решение Басманного райсуда об аресте активов находящегося под следствием бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Политика
В Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией
В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).
Авто
McLaren представил эксклюзивный дорожный суперкар 620R
Приготовьтесь познакомиться с самой мощной моделью в серии McLaren Sports Series - новым 620R, который создан на базе гоночного автомобиля 570S GT4.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись в трёх ДТП на МКАД
Шесть автомобилей столкнулись в трёх ДТП на МКАД, в результате чего движение на внешней стороне транспортного кольца оказалось затруднено.
Происшествия
Около 20 школ в Москве проверяют после сообщений об угрозах взрыва
Третий раз с начала прошлой недели поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в храме Христа Спасителя.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Общество
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Кино
Джордж Миллер выпустит сиквел «Безумного Макса»
Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция напоминаний
Разработчик популярного мессенджера WhatsApp сообщил, что приложение получило новую функцию, позволяющую создавать задачи и получать соответствующие напоминания, передает РИА Новости.
Авто
Lada Granta нового поколения увеличится в размерах
В 2021 году семейство Lada Granta сменит поколение. Переехав на модульную архитектуру B0, габаритные размеры автомобилей слегка увеличатся.
Политика
Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки», в котором также примут участие лидеры Украины, Франции и Германии, передает телеканал «Россия 24».
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстрании России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Малышевскому
Шоу-бизнес
Вера Брежнева дебютировала в качестве комика в Comedy Club
Вера Брежнева дебютировала в Comedy Club Перед выступлением Брежнева призналась, что волнуется, однако, заручившись поддержкой зрителей, артистка справилась с нервами и смогла рассмешить зал.
Фигурное катание
Тарасова раскритиковала людей, советующих Загитовой завершить карьеру
Армия и оружие
Двигатель РД-171МВ для «Союз-5» испытают через месяц
Огневые испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя «Союз-5» пройдут в январе 2020 года, сообщает в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
Политика
В Финляндии избрали самую молодую главу правительства в мире
Совет уполномоченных и парламентская фракция Социал-демократической партии Финляндии приняли решение избрать на должность главы правительства 34-летнюю Сану Марин, до сих пор занимавшую должность министра транспорта и связи.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске: Шепелев «тщательно готовился» к смерти певицы
Сестра Жанны Фриске Наталья заявила, что гражданский муж певицы, телеведущий Дмитрий Шепелев, "тщательно готовился" к смерти супруги и даже оформил доверенность на распоряжение ее деньгами, пишет РИА Новости.
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Политика
Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство
Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.