Общество

ИзвестияИзвестияНа Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии». Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в понедельник, 9 декабря.
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Украина подсчитала потери от «российской агрессии»

Lenta.ru06:36

Правительство Украины оценило в $150 млрд потери от «российской агрессии»

Коммерсантъ08:07

В правительстве Зеленского впервые выдвинули финансовые претензии к России

ТАСС07:32

Власти Украины оценили ущерб из-за «российской агрессии»

РБК08:23

На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Известия06:27

В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией

РИА Новости06:07

На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

RT на русском04:49
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Общество

Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры

Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
RT на русском 08:29
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой

Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
News.ru вчера в 09:03
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Политика

Активистки Femen разделись у Елисейского дворца

Активистки незарегистрированного украинского движения Femen провели акцию протеста в Париже, попытавшись прорваться к Елисейскому дворцу.
News.ru 08:23
Спорт

Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна

Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
iReactor 07:58
Общество

Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 08:59
Общество

В СПЧ предложили приравнять хищение бюджетных средств к госизмене

Кабанов добавил, что за хищение бюджетных средств необходимо лишать свободы на срок от 10 до 25 лет.
Inkazan 07:28
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Единоборства

Энтони Джошуа проведет следующий бой в Лондоне

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что свой следующий бой британец, вернувший себе чемпионские пояса в матче-реванше с Энди Руисом, проведет в Лондоне, и, скорее всего, это будет поединок против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева.
Allboxing.ru 10:16
Происшествия

Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым

16-летнего подростка, пропавшего в Севастополе в ноябре, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Известия 09:51
Общество

Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии

Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Взгляд.ру вчера в 13:12
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве москвички

Полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину в жилом доме.
Вечерняя Москва 09:49
Спорт

Колобков объяснил, когда вступит в силу решение исполкома ВАДА

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение исполкома в отношении России по делу о манипуляциях с данными Московской лаборатории.
Чемпионат 09:38
Шоу-бизнес

Милонов рассказал об опасности Бузовой

РИА Новости 07 декабря в 20:44
Общество

Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях по всей России

Самые сильные аномалии температуры ожидаются на северо-востоке европейской территории России, на полярном Урале и в Сибири.
Известия 08:50
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
РБК 07:36
Общество

Взыскание долгов с пенсий могут запретить в России

Издание «Российская газета» распространило информацию, согласно которой российское Министерство экономического развития предложило отнести ряд пенсий граждан России к категории доходов, с которых запрещено взыскивать долги.
Журналистская правда 03:33
Происшествия

Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке

Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Газета.Ru 06:43
Экономика

Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД

Ранее Минфин предлагал рассмотреть вопрос о приватизации РЖД, оставив у государства 50% акций компании, что обеспечило бы необходимый уровень контроля над ней.
РБК 07:02
Происшествия

Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде

RT на русском 09:35
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Политика

В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
Армия и оружие

На Украине засекретили информацию о суицидах в армии

Широкая дискуссия вокруг суицидов в украинской армии развязалась после того, как в 2018 году занимавший пост главного военного прокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях еженедельно счеты с жизнью сводят два-три военнослужащих ВСУ.
Lenta.ru 09:21
Политика

Глава МИД ФРГ не видит причин для снятия санкций с России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в настоящее время нет условий для снятия европейских санкций с РФ.
ТАСС 08:49
Гаджеты

Realme создает собственные TWS-наушники для конкурирования с AirPods

Компания Realme создает собственные TWS-наушники модели Buds Air для конкурирования с AirPods от Apple.
Дни24 06:41
Политика

«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Мой Брянск вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
Общество

Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
Аргументы и Факты вчера в 21:51
Космос

Космический корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС

К Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-13».
REGNUM 06:53
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