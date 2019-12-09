Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии». Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в понедельник, 9 декабря.

Общество Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Политика Активистки Femen разделись у Елисейского дворца Активистки незарегистрированного украинского движения Femen провели акцию протеста в Париже, попытавшись прорваться к Елисейскому дворцу.

Спорт Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.

Единоборства Энтони Джошуа проведет следующий бой в Лондоне Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что свой следующий бой британец, вернувший себе чемпионские пояса в матче-реванше с Энди Руисом, проведет в Лондоне, и, скорее всего, это будет поединок против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева.

Общество Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.

Общество Взыскание долгов с пенсий могут запретить в России Издание «Российская газета» распространило информацию, согласно которой российское Министерство экономического развития предложило отнести ряд пенсий граждан России к категории доходов, с которых запрещено взыскивать долги.

Экономика Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД Ранее Минфин предлагал рассмотреть вопрос о приватизации РЖД, оставив у государства 50% акций компании, что обеспечило бы необходимый уровень контроля над ней.

Политика В Париже забросали яйцами митингующих украинцев Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».