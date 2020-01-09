Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Он выразил сожаление, что проект не удалось остановить.
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В тысячу раз уменьшили важный элемент ускорителя частиц немецкие физики.
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По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.
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Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи

Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
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Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР

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Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год

Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
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Согласно информации британского издания «Daily Record», экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон болезненно пережил манчестерское дерби, которое состоялась на «Олд Траффорд» в рамках кубка английский лиги.
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