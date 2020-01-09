Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Он выразил сожаление, что проект не удалось остановить.

На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

Общество «Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее сказал, что украинская компания не в восторге от того, что ей пришлось «выступить буфером» между «Газпромом» и Украиной в рамках контракта по транзиту газа.

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Общество Российский паспорт стал менее привлекательным в мире Россия заняла 51-е место, потеряв три позиции в рейтинге. Её граждане могут посетить без оформления визы 118 стран.

Общество Казбек Коков вошел в топ губернаторов с «живыми» аккаунтами в соцсетях Центр социальных инновации «Черный куб» проанализировал страницы глав субъектов в соцсетях и пришел к выводу, что наиболее живые аккаунты среди глав республик СКФО у главы Чечни Рамзана Кадырова, традиционно возглавляющего рейтинги медиактивности, а также у главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.

Экономика Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.