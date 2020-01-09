с чего всё началось

Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. По его словам, открытие газопровода приведет к снижению транзита голубого топлива через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров.

Происшествия СК просит оштрафовать актрису Бочкареву за хранение наркотиков Следствие прекратило уголовное преследование и просит Преображенский суд Москвы оштрафовать актрису Наталью Бочкареву, которую обвиняют в незаконном хранении наркотиков.

Энергетика Польша выбрала поставщика труб для газопровода Baltic Pipe Компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System подписала контракт с компанией EUROPIPE на поставки труб для морской части газопровода Baltic Pipe.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Энергетика Министр ОАЭ оценил вероятность начала войны между США и Ираном Аль Мазруи уточнил, что США выступают за мир на Ближнем Востоке и помогают в борьбе с терроризмом и расценил их влияние в регионе как положительное.

Футбол Кашшаи возглавил департамент судейства РФС Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 13 копеек — до 61,38 рубля. Курс евро увеличился на 15 копеек и составил 68,20 рубля.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Экономика Владелец франшизы SPAR покинул рынок Владелец франшизы SPAR покинул рынок. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на главу торговой сети Мушвига Абдуллаева.