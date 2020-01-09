Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. По его словам, открытие газопровода приведет к снижению транзита голубого топлива через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров.
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с чего всё началось
Исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в своем "Фейсбуке"
 написал, что после его открытия снижение транзита газа через Украину в 2020 году составит около 15 миллиардов кубометров.
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