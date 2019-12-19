Политика
Мой БрянскНа Украине оценили потери ВВП в случае прекращения транзита газа
Как уточнил парламентарий в эфире телеканала «Россия — 1», потери украинской экономики составят около 2% ВВП. Он привёл данные о том, что за последние шесть лет Украина заработала 14 млрд рублей на транзите газа. По словам Левочкина, страна не может себе позволить лишиться такого источника дохода.
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Почти килограмм наркотиков изъяли у молодой женщины на Сахалине
Из незаконного оборота изъято 993 грамма запрещенного вещества.
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Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
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Названы смартфоны Huawei и Honor, которые в скором времени получат обновление операционной системы до Android 10.
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РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
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Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
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Сборная России сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила за собой 38-ю строчку с 1470 очками. Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия, у которой 1765 очков.
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Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр
Россия возместит потери Белоруссии от налогового маневра путем ввода обратного акциза для нефтеперерабатывающих заводов на сумму до $1,5 млрд.
Армия и оружие
Украинских военных обучат вести бой в городах с шахтами
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, ныне возглавляющий «Олимп», рассказал о работе с болельщиками в казанском клубе.
Армия и оружие
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Самолеты ВВС Израиля поразили в четверг объект по производству оружия в секторе Газа, принадлежащий радикальному движению ХАМАС, в ответ на предпринятую с этой территории атаку на еврейское государство.
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Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.