с чего всё началось

Как уточнил парламентарий в эфире телеканала «Россия — 1», потери украинской экономики составят около 2% ВВП. Он привёл данные о том, что за последние шесть лет Украина заработала 14 млрд рублей на транзите газа. По словам Левочкина, страна не может себе позволить лишиться такого источника дохода.

На Украине оценили потери ВВП в случае прекращения транзита газа

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