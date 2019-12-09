Экономика

RT на русскомRT на русскомНа Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России». «Прямые потери в 2014—2015 годах составили 15—20% ВВП», — написал Милованов на своей странице в Facebook.
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На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

RT на русском04:49

В Киеве обвинили Россию в потерях 150 миллиардов долларов

ГЛАС.RU05:29

В неудачах украинской экономики Киев обвинил «российскую агрессию»

Новостной фронт04:45

Украинский министр-«дебил» заявил о $150-миллиардных потерях Киева из-за «агрессии РФ»

ИА Новороссия05:01
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Спорт

Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций.
Коммерсантъ 05:12
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Политика

Орешкин рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко

Национальная служба новостей вчера в 02:19
Технологии

PlayStation 5 получит более производительную версию Pro

Японская компания Sony, как сообщают крупные сетевые источники, планирует поступить с новой консолью PlayStation 5 таким же образом, как и с ее предшественницей PlayStation 4. Речь о том, что новинка будет выпущена также и в более производительной версии PlayStation 5 Pro.
Дни24 вчера в 04:07
Гаджеты

HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году

В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
MobiDevices 04:10
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов по сумме двух программ в финале Гран-при в Турине.
Коммерсантъ 07 декабря в 15:58
Происшествия

В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери

В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
Газета.Ru 03:44
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей

Московский городской суд отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Известия 05:36
Шоу-бизнес

Милонов рассказал об опасности Бузовой

РИА Новости 07 декабря в 20:44
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Lenta.ru 03:00
Общество

В Севастополе неизвестные разгромили центр для детей-инвалидов

ТАСС 03:54
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме после публикации домашнего видео с приготовлением плова.
Актуальные Новости 00:29
Политика

В Турции надеются получить истребители от США

Говорить о закупке Турцией российских истребителей преждевременно, Анкара все еще рассчитывает получить американские самолеты F-35, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник.
РИА Новости 04:25
Происшествия

В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину

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Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Политика

Порошенко в центре Киева закидали яйцами

Российская газета вчера в 13:45
Здоровье

Два подростка умерли в онкоцентре имени Блохина

Свободная Пресса 07 декабря в 21:01
Общество

Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ

Кассационный суд во Владивостоке отменил приговор якутского городского суда журналисту еженедельника "Якутск вечерний" Михаилу Романову, признанному виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.
РИА Новости 04:03
Здоровье

Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости

Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Ugpressa.ru вчера в 10:53
Политика

Секретарем Общественной палаты РФ стала Лидия Михеева

Заместителями секретаря ОП стали председатель комиссии ОП по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.
Коммерсантъ 03:59
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Общество

Россияне назвали героев Отечества всех эпох

Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох.
Российская газета 02:39
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Здоровье

Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт

Известный российский медик и главврач городской клинической больницы 71 в Москве Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта для детей.
iReactor вчера в 05:32
Происшествия

На МКАД остановили пьяную женщину за рулем горящей машины

Газета.Ru 00:56
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Политика

Замглавы администрации Зеленского озвучил состав украинской делегации на нормандском саммите

В состав украинской делегации на нормандском саммите в Париже вошли министр энергетики Украины Оржель, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Витренко, глава МВД Аваков.
ИА Новороссия 05:35
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