Политика
ИзвестияНа Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии». Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в понедельник, 9 декабря.
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Происшествия
В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о «минировании»
Не менее 13 школ в разных районах Москвы начали проверять правоохранители после получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Футбол
РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению WADA
В пресс-службе РФС заявили, что пока не получали рекомендаций от ФИФА по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Политика
Утверждена продолжительность встречи в «нормандском формате»
После встречи в «нормандском формате» предполагается встреча Путина и Зеленского.
Религия
Сегодня православные отмечают Юрьев день
Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Политика
Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года, текст закона опубликован в официальном издании Resmi Gаzете.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Политика
Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
Турецкий лидер Тайип Эрдоган раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова об исламском терроризме на саммите НАТО, который прошел в минувшую среду в Лондоне.
Общество
Во ФСИН назвали «провокацией» акцию сотрудников «Бездомный полк»
Ранее в интернете появились ролики, в которых бывшие и действующие работники обращаются к руководству службы и президенту России с требованием предоставить обещанное жильё.
Экономика
«Росатом» купил 30% в «Деле» Шишкарева
Госкорпорация "Росатом" и управляющая компания "Дело" подписали в понедельник документы о вхождении АО "Атомэнергопром" в капитал группы компаний "Дело" с долей участия 30%, сообщила госкорпорация.
Общество
Названы самые пьющие регионы России. Уральцы оказались в лидерах
Лидерами антирейтинга стали Приморский край (85 место), Чукотка (84 место) и Ненецкий автономный округ (83 место).Меньше же всего пьющих оказалось в Чечне (1 место), Ингушетии (2 место) и Дагестане (3 место).
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Спорт
Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
Кино
Глава МАГАТЭ назвал сериал «Чернобыль» художественным вымыслом
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Космос
Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие
Футбол
Егоров отреагировал на слова Гинера о «конченом негодяе»
Напомним, после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) Гинер остался недоволен судейством встречи, назвав Егорова «конченым негодяем».
Общество
Грета Тунберг считает, что ситуация с климатом уже сейчас влияет на население планеты
Влияние на людей Чрезвычайная климатическая ситуация на планете уже затрагивает людей, считает Тунберг.
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.