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Происшествия В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о «минировании» Не менее 13 школ в разных районах Москвы начали проверять правоохранители после получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Религия Сегодня православные отмечают Юрьев день Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.

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Происшествия В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Спорт Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.