Энергетика
ИзвестияНа Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.
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Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Экономика
Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии
В мире заметно увеличивается неравенство по доходам и благосостоянию, такое обычно происходит перед масштабным финансовым кризисом.
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева сделала новую прическу
Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Армия и оружие
В Польше просят Россию предоставить все материалы по истории Второй мировой войны
В своем заявлении польская сторона просит Россию предоставить историкам все материалы, касающиеся Советской армии.
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Общество
В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения
По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Авто
АвтоВАЗ приостанавливает сборку автомобилей
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес операцию на ноге
Российский певец Дима Билан перенес очередную операцию на ноге. Об этом он рассказал на своей странице в Instargam.
Армия и оружие
Боевики продолжили атаку на сирийскую армию в Идлибе
Группа боевиков с боевыми машинами пехоты (БМП) и танками атаковала сирийскую армию в районе населенного пункта Абу-Джреф 17 января, после ряда контратак боевики отошли, но на следующий день нападения продолжились, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова 18 января.
Футбол
Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Аугсбург» в Бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче 18-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Политика
Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
Общество
Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии
Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Общество
Первая смерть от употребления снюса зафиксирована в России
Первый смертельный случай употребления некурительных никотиносодержащих смесей зафиксирован в России.
Экономика
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Футбол
Бауэр: в Германии пишут — «Шальке» счастлив, что больше не должен платить зарплату Тедеско
Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился мнением о несостоявшемся переходе в «Спартак» и рассказал, что говорят о наставнике московского клуба Доменико Тедеско в Германии.
Политика
Партия Порошенко назвала условие его явки на допрос
В сообщении пресс-службы партии отмечается, что публичный вызов на допросы не соответствует закону и Порошенко явится на них лишь «при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины».
Космос
Выведенный «Протоном-М» спутник потерял половину мощности
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B, запущенный в октябре 2019 года российской ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур (Казахстан), потерял половину своей мощности, сообщает РИА Новости.
Футбол