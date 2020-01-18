Энергетика

ИзвестияИзвестияНа Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.
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На Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу

Известия09:54

На Украине оценили влияние контракта с Россией по газу

РБК08:47

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

РИА Новости06:09

На Украине назвали преимущества контракта с Россией на транзит газа

Московский Комсомолец07:45

Киев оценил возможный исход при отсутствии договора по газу с Россией

Lenta.ru07:02

В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу

RT на русском06:52

На Украине заявили, что контракт с Россией позволил снизить тарифы на газ

Газета.Ru07:48
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК 16 января в 20:35
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
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44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Родной город вчера в 13:08
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей

Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
РИА Новости 12:07
Хоккей

Матч звезд КХЛ. Дитц прочел стих на русском языке в образе Пушкина

Перед исполнением буллита Дитц прочитал стих на русском языке в образе Александра Пушкина.
Sports.ru 11:24
Политика

Путин заявил, что он назвал не все предложения в послании

Президент России Владимир Путин заявил, что названные им в послании Федеральному собранию предложения, это не все, что планируется сделать, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 11:52
Хоккей

Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Sputnik Литва вчера в 23:00
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Армия и оружие

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

Газета.Ru вчера в 14:20
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Политика

Мишустин назвал главную задачу нового кабмина

По словам Мишустина, главной задачей станет реализация послания президента Федеральному собранию, сообщает ТАСС.
Профиль вчера в 07:09
Происшествия

Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Lenta.ru 10:38
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Политика

Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета

Lenta.ru 09:39
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Газета.Ru 04:43
Единоборства

Макгрегор заработает $ 3 млн за бой с Серроне на UFC 246

Стало известно, сколько заработает Конор Макгрегор за бой с представителем США Дональдом Серроне.
Vprognoze.ru 04:34
Армия и оружие

Баранец назвал Россию «единственным реальным миротворцем» в Ливии

Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о решающей роли России в урегулировании конфликта на территории Ливии.
Политическая Экспертиза 13:04
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана следить за словами

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть осторожен в своих высказываниях о Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 18:13
Космос

ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе

Европейское космическое агентство ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Актуальные Новости 13:15
Общество

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
РИА Новости 03:15
Кино

Warner Bros. выпустит мультфильм по вселенной Mortal Kombat

Компания Warner Bros. работает над анимационным сериалом по вселенной Mortal Kombat.
CyberSport.ru 04:36
Наука

Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью

Naked Science вчера в 04:24
Политика

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
РИА Новости 09:42
Игры

Выход игры Cyberpunk 2077 перенесен на сентябрь 2020 года

Релиз игры Cyberpunk 2077 польской студии CD Projekt RED перенесен 17 сентября 2020 года.
Национальная служба новостей 16 января в 14:57
Авто

Названы лучшие десятилетние автомобили от 250 тысяч рублей

Эксперты «Российской газеты» составили свой список лучших десятилетних машин стоимостью от 250 тысяч рублей.
Автоновости дня 13:19
Политика

Владимир Путин возложил цветы к «Рубежному камню»

В субботу, 18 января, стало известно, что Владимир Путин посетил мемориал «Невский пятачок» на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки.
Форпост Северо-Запад 08:05
Авто

Tesla рассекретила дизайн нового электрокара

Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.
CarsWeek.ru 16 января в 23:37
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