Энергетика
ИзвестияНа Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.
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Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей
Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Хоккей
Матч звезд КХЛ. Дитц прочел стих на русском языке в образе Пушкина
Перед исполнением буллита Дитц прочитал стих на русском языке в образе Александра Пушкина.
Политика
Путин заявил, что он назвал не все предложения в послании
Президент России Владимир Путин заявил, что названные им в послании Федеральному собранию предложения, это не все, что планируется сделать, пишет «Коммерсант».
Хоккей
Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового кабмина
По словам Мишустина, главной задачей станет реализация послания президента Федеральному собранию, сообщает ТАСС.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Единоборства
Макгрегор заработает $ 3 млн за бой с Серроне на UFC 246
Стало известно, сколько заработает Конор Макгрегор за бой с представителем США Дональдом Серроне.
Армия и оружие
Баранец назвал Россию «единственным реальным миротворцем» в Ливии
Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о решающей роли России в урегулировании конфликта на территории Ливии.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Политика
Трамп призвал верховного лидера Ирана следить за словами
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть осторожен в своих высказываниях о Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Космос
ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе
Европейское космическое агентство ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Общество
В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
Кино
Warner Bros. выпустит мультфильм по вселенной Mortal Kombat
Компания Warner Bros. работает над анимационным сериалом по вселенной Mortal Kombat.
Наука
Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
Политика
Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесен на сентябрь 2020 года
Релиз игры Cyberpunk 2077 польской студии CD Projekt RED перенесен 17 сентября 2020 года.
Авто
Названы лучшие десятилетние автомобили от 250 тысяч рублей
Эксперты «Российской газеты» составили свой список лучших десятилетних машин стоимостью от 250 тысяч рублей.
Политика
Владимир Путин возложил цветы к «Рубежному камню»
В субботу, 18 января, стало известно, что Владимир Путин посетил мемориал «Невский пятачок» на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки.
Авто
Tesla рассекретила дизайн нового электрокара
Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.