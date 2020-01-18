Энергетика
ИзвестияНа Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.
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Армия и оружие
Министр обороны Швеции потребовал больше пушек. Причина — Россия
Больше новобранцев, больше подразделений, больше самолетов и подводных лодок потребовал министр обороны Швеции Петер Хультквист.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тысяч рублей
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Шоу-бизнес
С греческим миллиардером Даша Жукова сыграла свадьбу
Свои отношения с греческим миллиардером Ставросом Ниархосомом Даша Жукова не скрывала. В последнее время пару часто видели вместе.
Политика
Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса
1 октября 2019 года в интервью ТСН глава Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля.
Армия и оружие
В Минобороны назвали виновных в обострении ситуации в Идлибе
Основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ, запрещена в России), в которой не менее 20 тысяч боевиков, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
Рождаемость в Китае упала до минимума
В 2019 году в Китае родилось 14,65 миллионов детей, что намного меньше, чем в прошлом году, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Футбол
«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в матче АПЛ
Технологии
Опубликовано предполагаемое изображение PlayStation 5
В Сети появлялись предполагаемые изображения прототипа PS5 — ее версии для разработчиков.
Общество
После пожаров Австралию затопили ливни
После пожаров, которые начались в Австралии еще в октябре 2019 года и прекратились только на прошлой неделе, на континенте начались проливные дожди, в итоге некоторые населенные пункты оказались затоплены, сообщает The Sun.
Политика
Митрополит Иларион считает, что Джуканович повторяет ошибки Порошенко
Конец политической карьеры президента Черногории Мило Джукановича сложится как у бывшего президента Украины Петра Порошенко, поскольку оба они начали гонения на каноническую православную церковь в своих странах, сказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых три гола забил Эрлинг Холанд (59-я, 70-я и 79-я минуты), по разу отличились Юлиан Брандт (49) и Джейдон Санчо (61).
Футбол
Исламхан провёл первую тренировку в «Зените»
Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.
Игры
Valve опровергла слухи о разработке Left 4 Dead 3
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Экономика
Снижены коэффициенты-дефляторы на 2020 год
В этом году не устанавливаются коэффициенты-дефляторы для УСН и налога на имущество физлиц.
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Политика
В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек
Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.
Футбол
Платини: «ФИФА и CAS действуют как мафия»
Мишель Платини сравнил Международную федерацию футбола (ФИФА) и арбитражный спортивный суд (CAS) с работой мафии.
Происшествия
В Татарстане работника приюта отстранили после жалоб о домогательствах
Общество
«Время латышей ушло»: жители Риги возмутились из-за русского языка
Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что родным его считает около 40% населения.
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.