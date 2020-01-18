Энергетика

ИзвестияИзвестияНа Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.
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На Украине оценили влияние контракта с Россией по газу

РБК08:47

На Украине заявили, что контракт с Россией позволил снизить тарифы на газ

Газета.Ru07:48

Обманчивый реверс. Как прямые газовые поставки из России «прокачают» Украину

BaltNews.lt02:00

Киев оценил возможный исход при отсутствии договора по газу с Россией

Lenta.ru07:02

В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу

RT на русском06:52

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

РИА Новости06:09

На Украине назвали преимущества контракта с Россией на транзит газа

Московский Комсомолец07:45
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Армия и оружие

Министр обороны Швеции потребовал больше пушек. Причина — Россия

Больше новобранцев, больше подразделений, больше самолетов и подводных лодок потребовал министр обороны Швеции Петер Хультквист.
Красная весна 11:14
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тысяч рублей

Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 11:02
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С греческим миллиардером Даша Жукова сыграла свадьбу

Свои отношения с греческим миллиардером Ставросом Ниархосомом Даша Жукова не скрывала. В последнее время пару часто видели вместе.
Privet-Rostov.ru 12:00
Политика

Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса

1 октября 2019 года в интервью ТСН глава Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля.
РБК 08:15
Армия и оружие

В Минобороны назвали виновных в обострении ситуации в Идлибе

Основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ, запрещена в России), в которой не менее 20 тысяч боевиков, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 11:11
Общество

Рождаемость в Китае упала до минимума

В 2019 году в Китае родилось 14,65 миллионов детей, что намного меньше, чем в прошлом году, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
Национальный журнал вчера в 13:30
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском 15 января в 04:23
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК 09:55
Футбол

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя в матче АПЛ

RT на русском 12:00
Технологии

Опубликовано предполагаемое изображение PlayStation 5

В Сети появлялись предполагаемые изображения прототипа PS5 — ее версии для разработчиков.
Популярная механика 04:35
Общество

За спальней Анастасии Шевченко несколько месяцев следила видеокамера

ЗакC.Ру 09:35
Общество

После пожаров Австралию затопили ливни

После пожаров, которые начались в Австралии еще в октябре 2019 года и прекратились только на прошлой неделе, на континенте начались проливные дожди, в итоге некоторые населенные пункты оказались затоплены, сообщает The Sun.
Взгляд.ру 10:08
Политика

Митрополит Иларион считает, что Джуканович повторяет ошибки Порошенко

Конец политической карьеры президента Черногории Мило Джукановича сложится как у бывшего президента Украины Петра Порошенко, поскольку оба они начали гонения на каноническую православную церковь в своих странах, сказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 10:31
Футбол

Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»

Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых три гола забил Эрлинг Холанд (59-я, 70-я и 79-я минуты), по разу отличились Юлиан Брандт (49) и Джейдон Санчо (61).
РИА Новости 11:59
Футбол

Исламхан провёл первую тренировку в «Зените»

Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.
Metaratings 04:46
Игры

Valve опровергла слухи о разработке Left 4 Dead 3

CyberSport.ru вчера в 16:23
Политика

Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Газета.Ru 10:25
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Экономика

Снижены коэффициенты-дефляторы на 2020 год

В этом году не устанавливаются коэффициенты-дефляторы для УСН и налога на имущество физлиц.
Гарант вчера в 01:35
Политика

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Газета.Ru вчера в 20:53
Политика

В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
RT на русском 07:43
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек

Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.
News.ru 07:01
Футбол

Платини: «ФИФА и CAS действуют как мафия»

Мишель Платини сравнил Международную федерацию футбола (ФИФА) и арбитражный спортивный суд (CAS) с работой мафии.
ГЛАС.RU 07:04
Происшествия

В Татарстане работника приюта отстранили после жалоб о домогательствах

Российская газета вчера в 12:04
Общество

«Время латышей ушло»: жители Риги возмутились из-за русского языка

Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что родным его считает около 40% населения.
РИА Новости 11:18
Шоу-бизнес

44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Родной город вчера в 13:08
Хоккей

Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ

Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
RT на русском 10:40
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
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