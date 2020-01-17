Энергетика

ИзвестияИзвестияНа Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.
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