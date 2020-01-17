Энергетика
ИзвестияНа Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.
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Политика
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Кино
Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»
Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Футбол
«Наполи» уступил «Фиорентине», проиграв третий матч подряд
«Наполи» проиграл третий матч подряд в Серии А. У команды Дженнаро Гаттузо осталось 24 очка. Она занимает 12-е место в турнирной таблице.
Политика
В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы
Здоровье
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Общество
Тайная видеокамера в спальне как норма
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Экономика
Россиянам с детьми упростят рефинансирование ипотеки
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила законопроект, который позволит упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми, сообщает телеканал «360».
Единоборства
Холм победила Пеннингтон на UFC 246
Экс-чемпионка UFC в женском наилегчайшем дивизионе Холли Холм на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США) в соглавном бою вечера победила Ракель Пеннингтон.
Авто
Названы системы, которые снижают ресурс двигателя автомобиля
Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты.
Авто
Объявлены комплектации кроссовера Skoda Karoq для России
Озвучены комплектации новой модели кроссовера Skoda Karoq, который поступит на российский рынок.
Футбол
Агуэро забил 250-й гол за «Манчестер Сити»
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Происшествия
В Свердловской области загорелся центр для пожилых людей
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Вегас», Ковальчук забил гол и реализовал буллит
Политика
Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства
Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.
Здоровье
Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии
Китайские власти зарегистрировали на территории страны еще 17 случаев пневмонии нового типа.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Наука
Рыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии
Здоровье
Полторы тысячи нижегородцев посетили «Поезда здоровья» с начала года
Полторы тысячи нижегородцев получили консультации в «Поездах здоровья» в 2020 году.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Политика
Путин назвал нацпроекты ключом к росту реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».
Политика
Главного советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Общество
Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»
Фигурное катание
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера на чемпионате Канады
Во время ритм танца Пайпер Гиллес зацепилась волосами за костюм своего партнера - Поля Пуарье.