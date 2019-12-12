Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНа Украине оценили риски от прекращения транзита газа из РФ

Возможное прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину является одним из рисков для экономической стабильности страны, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.
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