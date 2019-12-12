Политика
Экономика сегодняНа Украине оценили риски от прекращения транзита газа из РФ
Возможное прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину является одним из рисков для экономической стабильности страны, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Политика
Зеленский дал первое интервью российскому телевидению
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
Bloomberg: США и Китай договорились по торговой сделке
США и Китай договорились об условиях заключения первого этапа торговой сделки. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
Происшествия
Очаг возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован
На месте событий работает наша съемочная группа. очаг возгорания уже локализован, проведена эвакуация рабочих завода.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Происшествия
В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28
Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Политика
Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "формуле будущего для Украины", которая состоит из пяти пунктов.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Космос
«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
Происшествия
Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова
Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Футбол
Российские клубы провалились в еврокубках
Российские клубы крайне неудачно выступили в футбольных еврокубках.
Политика
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лугано» и вылетело из Лиги Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Лугано" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенаторы США единогласно приняли резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Шоу-бизнес
Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет
В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Общество
Поставки бананов из Эквадора в Россию могут запретить
В Россельхознадзоре добавили, что случаи выявления этого типа вредителей приняли «системный характер».
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
Происшествия
Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием
Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16.
Общество
Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна
Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна Бывший мэр Москвы упокоился рядом со знаменитостями.
Здоровье
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
О способах предотвращения гипертонии рассказал кандидат медицинских наук.