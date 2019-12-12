Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНа Украине оценили риски от прекращения транзита газа из РФ

Возможное прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину является одним из рисков для экономической стабильности страны, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

ЦБ Украины назвал прекращение транзита газа риском для экономики страны

Коммерсантъ14:45

На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита

РИА Новости09:15

На Украине увидели риск для экономики страны в прекращении поставок газа из России

Известия12:51

Украина увидела угрозу экономике из-за российского газа

Lenta.ru11:52

Украинской экономике «прописали» риски, не забыв про транзит газа

Росбалт10:59

Украину затрясёт: В Незалежной перечислили риски от прекращения транзита газа из России

Царьград13:07

Нацбанк Украины видит в прекращении транзита газа угрозу макроэкономической стабильности

ТАСС08:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 17:11
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru 10:59
Хоккей

Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
РИА Новости 14:19
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Происшествия

Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве

По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
Российская газета 18:41
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт 18:35
Технологии

На многих телефонах с 2020 года перестанет работать WhatsApp

Любителям мессенджера WhatsApp сообщили нерадостную весть – с 2020 года он перестанет работать на многих устройствах.
Петербургский дневник 10 декабря в 09:00
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

В отношении шамана Габышева не возбуждали нового уголовного дела

Сведения о возбуждении в отношении шамана Александра Габышева уголовного дела не соответствуют действительности.
News.ru вчера в 02:50
Армия и оружие

Продлены испытания атомной подлодки «Казань»

Многоцелевые атомные подводные лодки «Новосибирск», «Казань», «Архангельск» и «Красноярск» являются субмаринами усовершенствованного проекта «Ясень-М» (885 М). Как заявил журналистам президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, испытания головной атомной субмарины модернизированного проекта 885 М («Ясень-М») «Казань» будут продлены.
Военное дело 13:58
Космос

Новый российский корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне

РИА Новости 19:27
Политика

Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина - другая страна, уважающая своих граждан.
РИА Новости 16:17
Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия вчера в 16:54
Политика

Зеленский впервые дал полноценное интервью российским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу.
Известия 12:14
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Политика

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском 16:00
Экономика

Сбербанк выдал группе «Дело» кредит на покупку «Трансконтейнера»

Сбербанк предоставил группе компаний «Дело» Сергея Шишкарева необходимое финансирование для выкупа пакета 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер».
РБК 12:56
Армия и оружие

Турция грозит закрыть для США базу Инджирлик в ответ на санкции

Ранее глава турецкого МИД заявлял, что покупка С-400 – это не политический вопрос для Турции, поскольку ранее страна обращалась к США и Франции с предложением приобрести у них системы ПВО, но они не согласились.
Журналистская правда вчера в 08:28
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews вчера в 10:09
Армия и оружие

Пентагон испытал баллистическую ракету средней дальности

Вести.Ru 15:47
Общество

Более четверти россиян боятся увольнения

Опасаются такого исхода 26% граждан, работающих в отрасли безопасности, управления персоналом, транспортной сфере, а также продавцы и банковские служащие Согласно результатам опроса службы исследований рекрутинговой компании HeadHunter, показатель числа людей со страхом увольнения вырос на 2% от того, что был в прошлом квартале.
Gazeta.SPb 00:25
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета 01:53
Гаджеты

Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой

Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.
TatCenter 00:24
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров впервые рассказал о романе с Дианой Шурыгиной

Ради отношений с молодым миллионером Шурыгина развелась с мужем, который не сильно об этом жалеет.
Хорошие новости 03:17
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи.
Известия 16:05
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина: «Дочь уже вышла замуж»

Недавно пара уже показала кольца. А на днях Любовь Толкалина «проговорилась» в Сети о том, что ее дочь вышла замуж.
StarHit.ru вчера в 21:00
Здоровье

Более 95% россиян не испытывают проблем с питанием

По данным службы статистики, более 95% граждан заявили, что не испытывают трудностей с рационом.
Национальная служба новостей 06:24
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК 15:37
Игры

В Epic Games Store вышла демоверсия Detroit: Become Human

Сегодня состоится релиз РС-версии Detroit: Become Human, однако незадолго до этого разработчики опубликовали обещанную демоверсию проекта — она весит 10 гигабайт.
Игромания.ру 09:17
Армия и оружие

ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии

В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
RT на русском 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное