Армия и оружие
РИА НовостиНа Украине оценили шансы России захватить Одессу
У Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, считает первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов. По его мнению, российские десантники не возьмут Одессу.
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Вице-адмирал Украины заявил, что у России нет шансов «взять» Одессу
Национальная служба новостей10:28
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