Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине оценили шансы России захватить Одессу

У Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, считает первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов. По его мнению, российские десантники не возьмут Одессу.
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
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Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в администрации турецкого лидера.
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Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержало внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса, против него возбудили дело о возбуждении ненависти.
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Нет оснований считать, что новый коронавирус COVID-19 по-разному проявляется в разных климатических условиях, заявила в ходе пресс-конференции глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
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Вокзал в Лионе эвакуируют из-за пожара

Вокзал во французском Лионе эвакуируют из-за пожара поблизости, сообщила парижская префектура полиции.
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В сети появились первые "живые" фото нового Volkswagen Polo, облик и интерьер которого рассекретили накануне.
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Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов.
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Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
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