Политика
ИзвестияНа Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко. По его словам, неспособность Украины одолеть РФ в случае военного противостояния можно доказать «математически, формулами».
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Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
REGNUM вчера в 10:38
Политика
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости вчера в 05:13
Общество
В отношении Госпиталя для ветеранов войн возбудили дело
В результате ведомство возбудило антимонопольное дело.
RuNews24.ru вчера в 23:59
Здоровье
Новых случаев заражения коронавирусом в Хакасии стало меньше
Двое, у которых тест на COVID-19 оказался положительным, приехали в наш регион из Красноярска.
Юг Сибири вчера в 22:44
Наука
Работа мозга указала на тяжесть депрессивных симптомов при расставании
Ученые предположили, что тяжесть депрессивных симптомов после расставания можно будет определить по функциональным связям мозга: для этого они провели фМРТ в состоянии покоя.
N+1 вчера в 05:31
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Общество
Более полутора тысяч человек победили коронавирус в Забайкалье
На 23 июня в Забайкалье число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 2 738 человек — 71 за последние сутки, 1 556 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений — 89 за сутки.
Орда Инфо вчера в 23:23
Технологии
Google начнет проверять достоверность изображений в разделе «Картинки»
Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".
РИА Новости вчера в 18:35
Здоровье
Президент наградил медсестру из Волгограда медалью Луки Крымского
Президент Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.
РИАЦ вчера в 06:57
Киберспорт
Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2
Студия польских разработчиков геймерской индустрии Cl Games анонсировала новую игру Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Руководство отмечает, что в релиз шутер должен выйти осенью 2020 года.
CT news вчера в 16:07
Общество
Экс-директор «Уральских пельменей» раскритиковал нового руководителя
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковал работу нового руководителя проекта Евгения Орлова и заявил о "случайно присосавшихся к шоу" людях.
РИА Новости 00:13
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Политика
Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года
Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.
Газета.Ru вчера в 20:19
Космос
Назначен новый конструктор космического корабля «Орел»
Главным конструктором по разработке пилотируемого космического корабля «Орел» назначен Игорь Хамиц.
ТК Звезда 20 июня в 19:00
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Происшествия
В Новосибирской области выявлены 109 новых случаев коронавируса
В Новосибирской области по состоянию на 22 июня выявлено свыше 5,1 тыс. случаев коронавируса, в том числе 109 – за последние сутки.
RuNews24.ru вчера в 01:24
Общество
Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня
В Минтруде Башкирии разъяснили, что оплата работникам за 24 июня поступит, как за обычный рабочий день.
ToDay News Ufa 00:14
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания вчера в 02:14
Авто
Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию
Гражданам, которые придут на голосование в Омской области по поправкам в Конституцию, Союз организаций торговли региона пообещал целый ряд подарков, среди которых значатся пять новых седанов Lada Granta.
Новые автомобили вчера в 23:39
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
Происшествия
В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека
В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM вчера в 22:54
Здоровье
Не то, что доктор прописал: пять опасных лекарств, которые лежат в вашей аптечке
Сегодня поговорим о лекарствах, которые, на первый взгляд, идут на пользу, но в долгосрочной перспективе могут навредить.
НГС24 вчера в 21:00
Происшествия
Прокуратура: в томском пансионате пенсионеры заразились коронавирусом
В томском частном пансионате пожилые люди заразились коронавирусной инфекцией.
Вести-Томск 00:19
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Общество
Вывозной рейс вылетел из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург
РИА Новости вчера в 09:53
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru вчера в 03:21