Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко. По его словам, неспособность Украины одолеть РФ в случае военного противостояния можно доказать «математически, формулами».
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Никогда не победим: экс-министр Украины призвал договориться с Россией

РЕН ТВвчера в 23:36

Бывший министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны

РБКвчера в 22:09

На Украине вновь оценили шансы своей победы в «войне» с Россией

Комсомольская правдавчера в 21:45

На Украине определили шансы победить Россию в случае войны

Lenta.ruвчера в 21:57

Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию

RT на русскомвчера в 21:15

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Известиявчера в 21:08

Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны

РИА Новостивчера в 20:31
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

REGNUM вчера в 10:38
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Политика

Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости вчера в 05:13
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Общество

В отношении Госпиталя для ветеранов войн возбудили дело

В результате ведомство возбудило антимонопольное дело.
RuNews24.ru вчера в 23:59
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Здоровье

Новых случаев заражения коронавирусом в Хакасии стало меньше

Двое, у которых тест на COVID-19 оказался положительным, приехали в наш регион из Красноярска.
Юг Сибири вчера в 22:44
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Наука

Работа мозга указала на тяжесть депрессивных симптомов при расставании

Ученые предположили, что тяжесть депрессивных симптомов после расставания можно будет определить по функциональным связям мозга: для этого они провели фМРТ в состоянии покоя.
N+1 вчера в 05:31
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
1K
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Общество

Более полутора тысяч человек победили коронавирус в Забайкалье

На 23 июня в Забайкалье число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 2 738 человек — 71 за последние сутки, 1 556 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений — 89 за сутки.
Орда Инфо вчера в 23:23
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Технологии

Google начнет проверять достоверность изображений в разделе «Картинки»

Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".
РИА Новости вчера в 18:35
Здоровье

Президент наградил медсестру из Волгограда медалью Луки Крымского

Президент Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.
РИАЦ вчера в 06:57
Киберспорт

Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Студия польских разработчиков геймерской индустрии Cl Games анонсировала новую игру Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Руководство отмечает, что в релиз шутер должен выйти осенью 2020 года.
CT news вчера в 16:07
Общество

Экс-директор «Уральских пельменей» раскритиковал нового руководителя

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковал работу нового руководителя проекта Евгения Орлова и заявил о "случайно присосавшихся к шоу" людях.
РИА Новости 00:13
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Политика

Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
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Политика

Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года

Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.
Газета.Ru вчера в 20:19
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Космос

Назначен новый конструктор космического корабля «Орел»

Главным конструктором по разработке пилотируемого космического корабля «Орел» назначен Игорь Хамиц.
ТК Звезда 20 июня в 19:00
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Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
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Происшествия

В Новосибирской области выявлены 109 новых случаев коронавируса

В Новосибирской области по состоянию на 22 июня выявлено свыше 5,1 тыс. случаев коронавируса, в том числе 109 – за последние сутки.
RuNews24.ru вчера в 01:24
1
Общество

Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня

В Минтруде Башкирии разъяснили, что оплата работникам за 24 июня поступит, как за обычный рабочий день.
ToDay News Ufa 00:14
1
Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
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Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания вчера в 02:14
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Авто

Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию

Гражданам, которые придут на голосование в Омской области по поправкам в Конституцию, Союз организаций торговли региона пообещал целый ряд подарков, среди которых значатся пять новых седанов Lada Granta.
Новые автомобили вчера в 23:39
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Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
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Происшествия

В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM вчера в 22:54
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Здоровье

Не то, что доктор прописал: пять опасных лекарств, которые лежат в вашей аптечке

Сегодня поговорим о лекарствах, которые, на первый взгляд, идут на пользу, но в долгосрочной перспективе могут навредить.
НГС24 вчера в 21:00
Происшествия

Прокуратура: в томском пансионате пенсионеры заразились коронавирусом

В томском частном пансионате пожилые люди заразились коронавирусной инфекцией.
Вести-Томск 00:19
Экономика

Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:26
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
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Общество

Вывозной рейс вылетел из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург

РИА Новости вчера в 09:53
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru вчера в 03:21
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Евгений Альфредович Червоненко
Украинский предприниматель
Украинский политический и государственный деятель, бизнесмен, автогонщик. Народный депутат Верховной рады Украины IV созыва. С февраля по сентябрь 2005 года министр транспорта и связи Украины. Глава Запорожской областной государственной администрации. Государственный служащий 1-го ранга. В 2000-2001 годах глава Госрезерва Украины. Занимал должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, руководителя Департамента авиации Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
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