Политика
REGNUMНа Украине оценили слова Путина об объединении усилий двух стран
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание глобального конкурента в Европе и в мире.
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с чего всё началось
«Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы», — цитирует издание заявление офиса.RT на русском07:11
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Футбол
«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Армия и оружие
Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер
Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Происшествия
В Ленинградской области утонули три рыбака
Технологии
Al Jazeera (Катар): что произойдет с организмом, если съедать два банана в день (Al Jazeera)
Лучше знать, что произойдет, если вы будете съедать по два банана каждый день.
Игры
Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели
Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.
Хоккей
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Наука
Алмазная микролинза смогла сфокусировать рентгеновское излучение
Специалисты использовали источник рентгеновского излучения, чтобы проверить составную оптической системы.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Авто
В России Subaru отзывает кроссоверы Forester
Здоровье
Южная Корея стала третьим крупнейшим очагом коронавируса в мире из-за сектантки
Южная Корея стала третьим крупнейшим в мире очагом коронавируса, передает RT.
Политика
Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Пелагея после развода с Телегиным пошла на бокс
Напомним, Пелагея после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным подверглась атакам со стороны сплетников.
Экономика
В МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса
Международный валютный фонд рассматривает два варианта влияния китайского коронавируса на мировую экономику.
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
Гаджеты
Sony представила недорогой смартфон Xperia L4
Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
Космос
Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей
Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Хоккей
«Витязь» проиграл «Северстали», но вышел в плей-офф КХЛ
Подольский «Витязь» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Происшествия
В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека
В ведомстве уточнили, что в результате погибли два человека и пострадали еще двое. Кроме того, эвакуированы 49 человек.
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Авто
Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач
Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Происшествия
На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой
Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.