с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание глобального конкурента в Европе и в мире.

На Украине оценили слова Путина об объединении усилий двух стран

Общество В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.

Игры Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.

Политика Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве» Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.

Общество Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.

Гаджеты Sony представила недорогой смартфон Xperia L4 Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.

Экономика Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.