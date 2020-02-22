Политика

REGNUMREGNUMНа Украине оценили слова Путина об объединении усилий двух стран

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание глобального конкурента в Европе и в мире.
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с чего всё началось
«Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы», — цитирует
 издание заявление офиса.
RT на русском07:11

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Офис Зеленского ответил на слова Путина о «растаскивании» Москвы и Киева

РБК06:42

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RT на русском07:11

Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

РИА Новости05:42
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«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере

Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
RT на русском 17:08
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
РИА Новости 10:04
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском 17:01
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Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

РИА Новости 16:13
Армия и оружие

Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер

Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Военное обозрение 20 февраля в 07:56
Происшествия

В Ленинградской области утонули три рыбака

RT на русском 11:21
Армия и оружие

Первую часть российских комплексов «Панцирь С1» доставили в Сербию

Газета.Ru 11:53
Армия и оружие

В США объяснили ненужность России авианосцев

Lenta.ru 16:10
Технологии

Al Jazeera (Катар): что произойдет с организмом, если съедать два банана в день (Al Jazeera)

Лучше знать, что произойдет, если вы будете съедать по два банана каждый день.
ИноСМИ 16:10
Игры

Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели

Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.
Игромания.ру 20 февраля в 14:39
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российская газета 15:39
Происшествия

Взрывы в Багдаде: пострадали 17 человек

REGNUM 15:12
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости 12:04
Происшествия

Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Российская газета 03:57
Наука

Алмазная микролинза смогла сфокусировать рентгеновское излучение

Специалисты использовали источник рентгеновского излучения, чтобы проверить составную оптической системы.
RuNews24.ru 02:40
Происшествия

В Челябинске в массовой драке убили подростка

Газета.Ru 09:20
Авто

В России Subaru отзывает кроссоверы Forester

Автоновости дня 20 февраля в 05:34
Здоровье

Южная Корея стала третьим крупнейшим очагом коронавируса в мире из-за сектантки

Южная Корея стала третьим крупнейшим в мире очагом коронавируса, передает RT.
Народные новости 03:11
Политика

Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
РИА Новости 17:59
Шоу-бизнес

Пелагея после развода с Телегиным пошла на бокс

Напомним, Пелагея после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным подверглась атакам со стороны сплетников.
КМВ Новости 06:28
Экономика

В МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

Международный валютный фонд рассматривает два варианта влияния китайского коронавируса на мировую экономику.
URA.Ru 15:29
Общество

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
РБК вчера в 22:08
Гаджеты

Sony представила недорогой смартфон Xperia L4

Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
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Космос

Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей

Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Телеканал 360° вчера в 14:03
Хоккей

«Витязь» проиграл «Северстали», но вышел в плей-офф КХЛ

Подольский «Витязь» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:04
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 10:40
Происшествия

В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека

В ведомстве уточнили, что в результате погибли два человека и пострадали еще двое. Кроме того, эвакуированы 49 человек.
Газета.Ru 03:55
Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Газета.Ru 20 февраля в 02:36
Авто

Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Shraibikus News 20 февраля в 18:39
Происшествия

На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой

Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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