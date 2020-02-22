Политика
РИА НовостиКиев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
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с чего всё началось
«Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы», — цитирует издание заявление офиса.RT на русском07:11
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Футбол
Киевское «Динамо» вырвало победу у «Ворсклы», «Заря» сильнее «Мариуполя»
Кино
В рамках «Берлинале» прошла презентация российских фильмов и сериалов
На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.
Армия и оружие
В Германию прибыли первые военные США для крупных учений НАТО
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер», Холанн снова забил
Дортмундская «Боруссия» одержала гостевую победу над бременским «Вердером» (2:0) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.
Экономика
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
Армия и оружие
Провокация ради спонсора
В понедельник двое боевиков вооружённых сил Украины погибли при попытке влезть на позиции ополчения Луганской народной республики около зоны разведения войск близ города Золотое.
Политика
Эрдоган пообещал более решительные действия в Сирии
Турецкие вооруженные силы предпримут более решительные действия в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает NTV.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Биатлон
IBU не владеет информацией об обысках в отеле сборной России
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал ситуацию по обыскам итальянской полиции в отеле сборной России.
Общество
Коронавирус попал на уханьский рынок извне, установили ученые
В Китае ученые пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19, источником которого все это время считался рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, попал сюда извне.
Общество
Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
Общество
Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Общество
Геологи обнаружили в Индии рудники с 3,5 тысячи тонн золота
Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов
В первом матче 1/8 лондонцы проиграли на своем поле "РБ Лейпциг" - 0:1.
Политика
Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться
Экс-президент Украины Леонид Кравчук подверг сомнению слова замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко о дальнейшем снижении пенсий украинцев.
Космос
Рогозин заявил о поставках воронежским предприятием деталей для Boeing
Армия и оружие
Из России в Сербию доставлены комплексы «Панцирь-С1»
Напомним, 19 февраля сербское национальное телевидение сообщило, что первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» прибудет в Сербию до конца недели.
Футбол
«Тинькофф Банк» и РПЛ окончательно договорились о спонсорстве
"Тинькофф Банк" договорился с Российской Премьер-Лигой о спонсорстве.
Экономика
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Политика
FP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации
Россия ведет кампанию в блогосфере, вбрасывая дезинформацию о коронавирусе, чтобы нанести ущерб американским институтам и навредить имиджу Вашингтона, считают в Госдепе США.
Экономика
Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ
Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Армия и оружие
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Космос
SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году
Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»
Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Наука
Для контроля за безопасностью беспилотных автомобилей предложено использовать метод блокчейна
Сотрудники факультета безопасности информационных технологий Университета ИТМО Сергей Беззатеев и Вадим Давыдов предложили модель накопления и защиты данных о дорожной обстановке, которая использует механизм блокчейн.