с чего всё началось

Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.

Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

Кино В рамках «Берлинале» прошла презентация российских фильмов и сериалов На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.

Политика Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов "В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Экономика Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.

Армия и оружие Провокация ради спонсора В понедельник двое боевиков вооружённых сил Украины погибли при попытке влезть на позиции ополчения Луганской народной республики около зоны разведения войск близ города Золотое.

Политика Эрдоган пообещал более решительные действия в Сирии Турецкие вооруженные силы предпримут более решительные действия в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает NTV.

Общество Коронавирус попал на уханьский рынок извне, установили ученые В Китае ученые пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19, источником которого все это время считался рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, попал сюда извне.

Общество Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.

Политика Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться Экс-президент Украины Леонид Кравчук подверг сомнению слова замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко о дальнейшем снижении пенсий украинцев.

Экономика МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.

Политика FP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации Россия ведет кампанию в блогосфере, вбрасывая дезинформацию о коронавирусе, чтобы нанести ущерб американским институтам и навредить имиджу Вашингтона, считают в Госдепе США.

Экономика Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Происшествия Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Космос SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.