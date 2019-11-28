Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейНа Украине оценили ущерб кораблям, возвращенным Россией

Власти Украины заявили, что ущерб, нанесенный трем кораблям, которые год находились на территории России, составляет $2,3 млн. Соответствующее заявление сделал заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский, пишет РИА Новости.
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