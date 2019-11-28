Политика
Национальная служба новостейНа Украине оценили ущерб кораблям, возвращенным Россией
Власти Украины заявили, что ущерб, нанесенный трем кораблям, которые год находились на территории России, составляет $2,3 млн. Соответствующее заявление сделал заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский, пишет РИА Новости.
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Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Политика
СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского
Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
Гаджеты
Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition
Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Культура
Грозит ли Ротару пустой зал
Первым погнал волну сенатор Валерий Рязанский, пристегнув (в интервью РИА "Новости") Софию Ротару к зарубежным исполнителям, которые "критикуют Россию, говорят, что здесь плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию".
Интернет
Пользователи WhatsApp смогут удалять отправленные сообщения
Благодаря новым возможностям приложения пользователи смогут удалять отправленные сообщения даже спустя час или год после отправки.
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Общество
Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»
Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Футбол
Орлов считает, что «Зенит» сильнее «Спартака» в 17 раз
Популярный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своими ожиданиями от предстоящей игры 18-го тура РПЛ, в которой "Зенит" на своём поле примет "Спартак".
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Спорт
Сборная России обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале обыграла действующих чемпионов мира - бразильцев (4:3).
Общество
Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Политика
«Газпром» пригрозил перекрыть газ Украине
«Газпром» перекроет поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено, соответствующее предупреждение содержится в письме российской компании, которое поступило «Нафтогазу».
Политика
CNN: администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить объем выплат в бюджет Североатлантического альянса.
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Кино
В сеть попали удалённые сцены 8 сезона «Игры престолов»
Эксклюзивной сценой, которая не попала в финальный монтаж восьмого сезона, поделился ресурс Entertainment Weekly.
Общество
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка
Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
Общество
Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции
Коррупция длилась десятилетиями, цитирует «РИА Новости» его выступление в эфире радио «Комсомольская правда».
Происшествия
Задержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»
Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что ФСБ и МВД пресекли деятельность банды "Шараповские", совершивших серию жестоких убийств, а также иных особо тяжких преступлений в Москве и Дагестане в период с 2007 по 2015 года.
Гаджеты
Можно ли на смартфон сделать хорошее фото ночью
Футбол
Футболист ЦСКА Бийол назвал позором выступление команды в Лиге Европы
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что армейцы плохо провели групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".