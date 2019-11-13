Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа

Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, его слова приводит ТАСС. Нынешний контракт истекает в конце 2019 года.
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