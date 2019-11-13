Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, его слова приводит ТАСС. Нынешний контракт истекает в конце 2019 года.

На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа

Происшествия Адвоката историку Соколову оплатили коллеги Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.

Интернет Google начнет открывать банковские счета Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.

Общество Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Игры Инсайдер: завтра состоятся анонсы новых игр Obsidian и Rare Известный инсайдер и аналитик Даниэль Ахмад сообщил в твиттере, что на «церемонии открытия» выставки корпорация представит как минимум две новые игры — новые IP от Obsidian (Fallout: New Vegas, The Outer Worlds) и Rare (Sea of Thieves, Banjo-Kazooie и Donkey Kong Country).

Шоу-бизнес Жена Константина Эрнста боролась за его внимание Директор Первого канала Константин Эрнст долгое время скрывал отношения с молодой супругой, актрисой Софьей Заикой, которая недавно поменяла свою фамилию на мужа в социальных сетях.

Политика Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17 Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.

Общество Татарстанцы поддержали толстого кота Виктора Авиакомпания лишила Михаила Галина бонусных миль, после махинаций со слишком толстым котом. Котовладелец возвращался во Владивосток из Риги.

Игры Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2 Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о драке с Темниковой Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.

Авто Названа дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach Новый люксовый кроссовер Mercedes-Maybach будет официально представлен 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.