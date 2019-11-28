Политика
Sputnik ТаджикистанНа Украине оценили ущерб возвращенным Россией кораблям
На Украине названа предварительная сумма ущерба, нанесенного Россией при возвращении задержанных кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда страны в Вене Игоря Лоссовского. Согласно подсчета украинских специалистов, убытки составили примерно 2,3 миллиона долларов.
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Общество
Минтруд объяснил, почему нельзя сделать 31 декабря выходным
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Армия и оружие
Глава Минобороны Британии назвал Россию «реальной угрозой» для НАТО
Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском Объединенном институте оборонных исследований RUSI.
Спорт
МИД РФ призвал не политизировать претензии WADA к России
Министерство иностранных дел РФ призвало не политизировать вопрос о претензиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Политика
«Газпром» пригрозил перекрыть газ Украине
«Газпром» перекроет поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено, соответствующее предупреждение содержится в письме российской компании, которое поступило «Нафтогазу».
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Происшествия
В Дагестане задержали участников банды «Шараповские»
Армия и оружие
Асад назвал оккупацией незаконное присутствие Франции в Сирии
Президент Сирии Башар Асад назвал оккупацией присутствие французских войск без разрешения официального Дамаска на территории республики.
Транспорт
Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД
Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Армия и оружие
Командующий РВСН рассказал о невозможности перехватить ракеты «Ярс»
В середине ноября военнослужащие РВСН впервые применили для обработки ракетных комплексов «Ярс» новейшую спецтехнику химической защиты на учениях в Свердловской области, сообщило RT.
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Здоровье
Восемь сотрудниц родильного отделения забеременели одновременно
Восемь сотрудниц родильного отделения больницы в американском городе Нью-Лондон, штат Коннектикут, забеременели одновременно.
Шоу-бизнес
Павел Табаков рассказал, как снимаются откровенные сцены
Павел Табаков рассказал, как в кино снимаются откровенные сцены. Актеру не раз приходилось принимать участие в таких кадрах.
Общество
В России ввели льготы для селян
Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своих домов.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Армия и оружие
В Госдепе заявили о мониторинге ситуации с ракетными пусками КНДР
США знают о сообщениях о ракетных пусках в Северной Корее и следят за ситуацией.
Общество
В «Роскосмосе» обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции
"В организации долгое время применялись мошеннические схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью", -отметил он.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках
По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Авто
Началось производство обновленной Skoda Octavia
Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: обновленная Skoda Octavia праздновала свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праге 11 ноября.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Авто
В России введен ГОСТ для классических автомобилей
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Армия и оружие
Черноморский флот в 2020 году получит 16 кораблей и судов обеспечения
"В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота ещё 16 кораблей и судов обеспечения", - приводит отдел слова командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова.
Здоровье
Будет создан единый регистр получателей льготных лекарств
В России будет создан единый регистр получателей льготных лекарственных средств.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.
Общество