Политика

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанНа Украине оценили ущерб возвращенным Россией кораблям

На Украине названа предварительная сумма ущерба, нанесенного Россией при возвращении задержанных кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда страны в Вене Игоря Лоссовского. Согласно подсчета украинских специалистов, убытки составили примерно 2,3 миллиона долларов.
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В Госдуме оценили «счет» за унитазы с возвращенных Киеву кораблей

REGNUM07:36

Украина оценила нанесенный возвращенным кораблям ущерб в $2,3 млн

Коммерсантъвчера в 18:20

Эксперт об «ущербе» кораблям Украины: документы при передаче подписаны

РИА Новостивчера в 23:28

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Московский Комсомолец05:38

На Украине оценили ущерб возвращенным Москвой кораблям в $2,3 млн

РБКвчера в 16:05

Украина оценила ущерб на возвращенных кораблях в $2,3 млн

Телеканал 360°вчера в 15:49

На Украине оценили ущерб возвращённым Россией кораблям

RT на русскомвчера в 15:31
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Минтруд объяснил, почему нельзя сделать 31 декабря выходным

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
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Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском Объединенном институте оборонных исследований RUSI.
РИА Новости 21:23
Спорт

МИД РФ призвал не политизировать претензии WADA к России

Министерство иностранных дел РФ призвало не политизировать вопрос о претензиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России.
iReactor 05:58
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Российская газета 12:59
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика

«Газпром» пригрозил перекрыть газ Украине

«Газпром» перекроет поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено, соответствующее предупреждение содержится в письме российской компании, которое поступило «Нафтогазу».
Sibnet Новости 09:23
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета 12:22
Происшествия

В Дагестане задержали участников банды «Шараповские»

РИА Новости 04:54
Армия и оружие

Асад назвал оккупацией незаконное присутствие Франции в Сирии

Президент Сирии Башар Асад назвал оккупацией присутствие французских войск без разрешения официального Дамаска на территории республики.
ФАН 02:51
Транспорт

Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД

Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).
Ведомости 20:25
Происшествия

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости 18:11
Армия и оружие

Командующий РВСН рассказал о невозможности перехватить ракеты «Ярс»

В середине ноября военнослужащие РВСН впервые применили для обработки ракетных комплексов «Ярс» новейшую спецтехнику химической защиты на учениях в Свердловской области, сообщило RT.
ФАН 22:12
Хоккей

Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы

Советский спорт 12:11
Здоровье

Восемь сотрудниц родильного отделения забеременели одновременно

Восемь сотрудниц родильного отделения больницы в американском городе Нью-Лондон, штат Коннектикут, забеременели одновременно.
Lenta.ru 21:00
Шоу-бизнес

Павел Табаков рассказал, как снимаются откровенные сцены

Павел Табаков рассказал, как в кино снимаются откровенные сцены. Актеру не раз приходилось принимать участие в таких кадрах.
Uznayvse.ru 08:12
Общество

В России ввели льготы для селян

Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своих домов.
Lenta.ru 10:01
Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 22:11
Армия и оружие

В Госдепе заявили о мониторинге ситуации с ракетными пусками КНДР

США знают о сообщениях о ракетных пусках в Северной Корее и следят за ситуацией.
РБК 18:40
Общество

В «Роскосмосе» обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции

"В организации долгое время применялись мошеннические схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью", -отметил он.
Российская газета 09:20
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Политика

В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках

По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.
RT на русском 22:00
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК 18:34
Авто

Началось производство обновленной Skoda Octavia

Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: обновленная Skoda Octavia праздновала свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праге 11 ноября.
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Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Super.ru 03:28
Авто

В России введен ГОСТ для классических автомобилей

Tvoe-avto.com вчера в 11:09
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
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Армия и оружие

Черноморский флот в 2020 году получит 16 кораблей и судов обеспечения

"В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота ещё 16 кораблей и судов обеспечения", - приводит отдел слова командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова.
РИА Новости 22:10
Здоровье

Будет создан единый регистр получателей льготных лекарств

В России будет создан единый регистр получателей льготных лекарственных средств.
Medvestnik.ru 07:57
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.
РБК 11:30
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

РИА Новости 22:32
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