Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России. «Открытая военная агрессия со стороны России — не среди первых угроз», — цитирует «Укринформ» Хомчака. Он отметил, что российская агрессия тем не менее присутствует среди «крайних вариантов».

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

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