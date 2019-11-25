Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России. «Открытая военная агрессия со стороны России — не среди первых угроз», — цитирует «Укринформ» Хомчака. Он отметил, что российская агрессия тем не менее присутствует среди «крайних вариантов».
Читать в источнике
Комментировать79

Подробнее о событии

Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

РБК13:05

Генштаб Украины оценил вероятность военной агрессии со стороны России

РИА Новости08:38

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

RT на русском10:36

Генштаб Украины оценил вероятность военной агрессии России

Lenta.ru09:39

Генштаб Украины назвал маловероятной открытую агрессию России

Rambler News Service09:06

Опять. Генштаб Украины вскрыл планы «российской военной агрессии»

REGNUM09:00

На Украине оценили возможность военной агрессии России

Газета.Ru12:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика

Зеленский подписал закон о наказании чиновников за незаконное обогащение

Подписанный Зеленским закон восстановил в Уголовном кодексе статью об уголовной ответственности за приобретение чиновниками активов, стоимость которых составляет около $250 тыс. и превышает их законные доходы.
ТАСС 12:52
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского

Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости 13:29
Общество

Умер советский диссидент и писатель Михаил Хейфец

В Иерусалиме умер советский и израильский писатель, диссидент и журналист Михаил Хейфец.
Lenta.ru 12:57
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Хоккей

СКА обыграл «Куньлунь» и продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

Матч ТВ 13:59
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ 12:53
Технологии

Новые SSD от Samsung могут использоваться в PlayStation 5 и Xbox Scarlett

По утверждениям Samsung, в 2020 году вместе с приходом нового поколения консолей в игровой индустрии наступит «эра SSD», благодаря которой загрузки станут значительно быстрее — в том числе благодаря оптимизированным накопителям формата NVMe.
Игромания.ру 13:28
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Политика

Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата

Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
REGNUM 12:36
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru вчера в 00:41
Транспорт

Скоростную трассу Москва — Казань продлят до Владивостока

Скоростную трассу Москва — Казань может дойти до Владивостока. Такую возможность не исключает глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
MOS.news 03:53
Политика

Медведев заявил, что Россия не намерена первой отменять контрсанкции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:53
Технологии

Создатель Интернета призвал сделать его безопасным

Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.
UfacityNews.ru 14:01
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News 05:23
Общество

Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей

В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
Коммерсантъ 12:02
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК

RT на русском 12:59
Политика

Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к саммиту лидеров стран нормандского формата, который пройдёт 9 декабря.
RT на русском 12:15
Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
РИА Новости 11:11
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM 12:40
Происшествия

Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

Известия 09:53
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru вчера в 12:07
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК 11:42
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове

В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru 13:09
Здоровье

ГИБДД по Саратовской области: Водители не должны сдавать экзамены при смене прав

Сегодня, 23 ноября, инспекторы УГИБДД по Саратовской области заверили жителей региона в том, что при замене прав водители не должны сдавать никаких экзаменов, а также в том, что для получения прав действительны медсправки, выданные до 22 ноября.
FreeNews-Volga 23 ноября в 04:44
Технологии

Обновление Windows 10 (1909) не ставится на устройства со старыми драйверами Wi-Fi на чипах Qualcomm и не только

Сообщается, что ноябрьский патч нельзя установить на ПК с Wi-Fi-адаптерами на базе чипов Qualcomm, если там установлены старые драйверы.
3DNews 02:38
Экономика

Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд

Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.
Газета.Ru 03:20
Происшествия

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

РЕН ТВ вчера в 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное