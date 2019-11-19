Энергетика

Газета.RuГазета.RuНа Украине оценили запасы топлива для отопительного сезона

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал о запасах страны на грядущий отопительный сезон. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
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