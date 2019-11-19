Энергетика
Газета.RuНа Украине оценили запасы топлива для отопительного сезона
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал о запасах страны на грядущий отопительный сезон. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
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Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
Госсовет Китая сменил главу полиции Гонконга
Правительство Китая по предложению главы администрации Гонконга Кэрри Лам во вторник утвердило в должности руководителя полиции этого специального административного района КНР Криса Тана.
Общество
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
Общество
«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через Лену в Якутии
Президент Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Происшествия
В Забайкалье на пожаре в жилом доме погибли три человека
Во время пожара в частном жилом доме в селе Кыра Забайкальского края погибли три человека.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Политика
Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России
Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Политика
США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине
Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Общество
В Анкаре назвали сроки запуска конкурента газопровода «Турецкий поток»
По словам Донмеза, работы на обеих линиях газопровода «Турецкий поток» планируется завершить к концу 2019 года.
Политика
Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Политика
В Раде назвали условие прекращения войны на Украине
Для прекращения внутриукраинского конфликта властям страны необходимо отойти от политики и начать действовать в рамках закона, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала NewsOne.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Общество
Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
В Красноярском крае пропала девушка на иномарке
Театры
Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»
На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закон "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.