В качестве примера Пристайко привел временные сроки, указанные в соглашениях, которые следует пересмотреть. Ранее, 14 ноября, глава украинского МИДа заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в «нормандском формате» не даст результата.

На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений

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