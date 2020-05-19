Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
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В Киеве представили запись разговора людей с голосами Байдена и Порошенко

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На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

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На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

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Депутат Рады передал записи разговоров Порошенко и Байдена в Генпрокуратуру

ТАСС11:34
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Общее число зараженных Covid-19 в стране — 290 678, выздоровели 70 209 пациентов, еще 2 722 человека скончались.
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Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

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На Свитках Мертвого моря нашли скрытый текст

Благодаря случайному открытию, сделанному в Великобритании, ученые поняли, что некоторые чистые фрагменты свитков, хранившихся более 20 лет в Манчестерском университете, содержат древние надписи, невидимые глазу.
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Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки

Прогулки в Москве разрешат поле того, как начнётся снижение числа заболеваний и смертности от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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В Татарстане с 19 мая возобновляется плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь для больных, сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.Помощь будет возобновлена по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, также будут проводиться плановые профилактические медицинские осмотры населения.
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В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
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В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

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Путин вернул Мишустину премьерские полномочия

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Эвакуация инопланетных кораблей, одновременно стартующих с Земли, была заснята 18 мая камерой видеонаблюдения, установленной на борту Международной космической станции.
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Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

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Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
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Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
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На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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Введение в России «иммунных паспортов» для переболевших COVID-19 будет бессмысленным, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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