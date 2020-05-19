Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
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На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

Газета.Ru12:41

СМИ: Байден предлагал Порошенко $1 млрд за отставку Шокина

РЕН ТВ07:31

Эксперт: если Байден проиграет выборы в США, то приедет управлять в Киев

REGNUM10:29

Украинский депутат передал в прокуратуру материалы о «влиянии Байдена на Порошенко»

Интерфакс08:35

Опубликована запись разговоров Порошенко и Байдена о миллиардной взятке

РИА Новости08:15

Депутат Рады передал записи разговоров Порошенко и Байдена в Генпрокуратуру

ТАСС11:34

Опубликован разговор Байдена и Порошенко об отставке Шокина за миллиард долларов

Lenta.ru07:10
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В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
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В Петербурге запретили прощание с любыми умершими

В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
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Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
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Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка.
БИЗНЕС Online 11:07
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Названы российские цены на новый Volkswagen Polo

Российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на новое поколение модели Polo.
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В Волгоградской области создается современный инфекционный кластер

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Авто

На заводе двигателей КАМАЗа готовят бокс для газового мотора Р6

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Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
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Политика

Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области

Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область.
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Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
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Общество

СК завел дело из-за фейка о продаже бесплатных масок в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту фейка о продаже якобы бесплатных защитных масок в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 13:12
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Здоровье

Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
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Общество

Собянин открывает МФЦ и часть клиник для плановой помощи

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во вторник о том, какие еще предприятия начнут работать в столице в ближайшее время.
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Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше

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Футбол

У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус

У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.
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Богатые россияне начали покупать бункеры

В последнее время вырос спрос на услуги компаний, которые строят убежища, сообщает Forbes. Это произошло на фоне пандемии коронавируса.
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На Свитках Мертвого моря нашли скрытый текст

Благодаря случайному открытию, сделанному в Великобритании, ученые поняли, что некоторые чистые фрагменты свитков, хранившихся более 20 лет в Манчестерском университете, содержат древние надписи, невидимые глазу.
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У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор

На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
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В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца

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Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
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Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе

Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
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Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
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В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат

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Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса

Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
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Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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