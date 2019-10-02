Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейНа Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера

В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.
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Киев обнародовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»

РИА Новости06:46

Киев опубликовал письмо о согласовании формулы Штайнмайера

RT на русском05:52

Опубликован полный текст «формулы Штайнмайера»

Lenta.ru03:34

Киев обнародовал текст письма Сайдику, в котором дает согласие на «формулу Штайнмайера»

ТАСС05:30

На Украине опубликовали письмо Кучмы о принятии «формулы Штайнмайера»

РБК06:21

Опубликовано письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»

Московский Комсомолец05:33

Опубликован полный текст «формулы Штайнмайера»

Известия03:39
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:06, Вашингтон
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Пуск базовой версии ракеты-носителя «Рокот» состоится 29 ноября с космодрома Плесецк.
Известия вчера в 18:24
Политика

Путин предупредил Зеленского о «тяжелом наследии»

Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят «большие вызовы», так как предыдущее руководство страны оставило ему «тяжелое наследие».
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Индексы ушли в минус. Страх перед рецессией увел акции вниз

Сильное снижение фьючерсов на все ведущие фондовые индексы США перед открытием торгов в Нью-Йорке указывает на то, что индексы откроют сессию в значительном минусе.
РБК 09:21
Политика

Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»

В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
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В Сети была озвучена новая дата конца света.
Утро.ru 29 сентября в 15:00
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.
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В СМИ нашли преимущество «Калибров» над гиперзвуковой ракетой

На технику планируется установить гиперзвуковые и "крылатые" ракеты, показавшие эффективность в Сирии.
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Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
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Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.
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Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом

Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа.
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