Политика
Газета.RuНа Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией
Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
В интервью изданию «Экономическая правда» недавно назначенный на эту должность Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен в обозримом будущем восстанавливать прямое авиасообщение с Москвой.Собеседниквчера в 09:59
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В Киеве увидели «суицидальный настрой» в желании восстановить авиарейсы в Россию
Lenta.ruвчера в 05:07
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
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