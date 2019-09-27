Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией

Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
В интервью изданию «Экономическая правда
» недавно назначенный на эту должность Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен в обозримом будущем восстанавливать прямое авиасообщение с Москвой.
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