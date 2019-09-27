с чего всё началось

Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".

На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией

Политика Кремль одобрил запрет курения на балконах Сам господин Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни, а в его окружении курильщиков практически не осталось, добавил пресс-секретарь Кремля.

Политика Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Общество Бумажные документы о трудовом стаже могут исключить с 2020 года Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Хоккей Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.

Политика CNN: Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Происшествия Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Происшествия Россиянина задержали в Испании по запросу США Гражданин России был задержан в испанской Валенсии по запросу США. Об этом сообщили в российском посольстве в Мадриде, передает ТАСС.

Игры Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Политика После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

Политика Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Представили обновлённый пикап Nissan Titan Японская компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.

Политика Кучма обозначил условия реализации «формулы Штайнмайера» Реализация «формулы Штайнмайера» может начаться только после установления контроля Украиной над границей с РФ и соблюдения стандартов безопасности.

Политика Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.

Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Кино Актер из «Глухаря» Балабанов госпитализирован из-за проблем с сердцем Советский и российский актёр театра и кино Виктор Балабанов попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает Пятый канал.

Здоровье Ученые назвали внешний признак проблем со здоровьем Ученые из университета Коннектикута выяснили, что верным показателем здоровья является состояние зубов и полости рта.

Хоккей Тарасенко вывел «Сент-Луис» вперед в матче с «Вашингтоном» Действующие обладатели Кубка Стэнли уступали 0:2, отыгрались и вышли вперед благодаря голу Владимира Тарасенко.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Гаджеты Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала о детстве своей мамы во Владивостоке Певица Ольга Бузова в Instagram рассказала о детстве своей мамы, которое прошло во Владивостоке.

Происшествия Суд отпустил фигуранта «московского дела» Миняйло на свободу Басманный суд Москвы не стал продлевать арест участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Алексею Миняйло и отпустил его на свободу.

Кино Sony поручит экранизацию игры «Uncharted» режиссеру «Бамблби» Как сообщает издание Deadline, им станет Трэвис Найт, в активе которого фантастический фильм "Бамблби", являвшийся спин-оффом серии о Трансформерах.