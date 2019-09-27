Политика
Газета.RuНа Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией
Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
В интервью изданию «Экономическая правда» недавно назначенный на эту должность Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен в обозримом будущем восстанавливать прямое авиасообщение с Москвой.Собеседниквчера в 09:59
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В Киеве увидели «суицидальный настрой» в желании восстановить авиарейсы в Россию
Lenta.ruвчера в 05:07
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По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
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Газета.Ru вчера в 23:53
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Реализация «формулы Штайнмайера» может начаться только после установления контроля Украиной над границей с РФ и соблюдения стандартов безопасности.
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