с чего всё началось

Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".

На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией

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