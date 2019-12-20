Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
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На Украине отказались признавать территории за пределами Московской области русскими

URA.Ru05:07

Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать

Военное обозрение01:32

На Украине заявили, что все, что не Подмосковье – это не Россия

Труд04:57

Исконно русской можно считать только Московскую область — Турчинов

Евразия Daily04:52

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

Piter.tv04:42

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

Lenta.ru03:25

Турчинов рассказал об «истинных» размерах России: не больше Подмосковья

Московский Комсомолец05:02
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Коммерсантъ 05:03
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости вчера в 14:50
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
RT на русском 05:06
Происшествия

В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны

Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Газета.Ru 01:55
Политика

МИД Украины предложил Путину вспомнить, как Москва подчинялась Киеву

МИД Украины готовит официальное заявление относительно высказывания президента России Владимира Путина о том, что при формировании СССР в состав Украины были включены «исконно русские территории».
REGNUM 04:16
Политика

Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах

Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.
REGNUM 05:00
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Кино

Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда

Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.
RT на русском 05:02
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 19:33
Общество

В России предложили провести перепись сим-карт

Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Lenta.ru 04:35
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Происшествия

В Рязани вспыхнул пожар на химпредприятии

Один человек пострадал при пожаре на предприятии по производству уайт-спирита в Рязани, из горящего здания эвакуированы порядка 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 03:21
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru вчера в 05:47
Происшествия

В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
Политика

Премьер Украины прокомментировал ход переговоров по транзиту газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона намерена отстаивать национальные интересы на переговорах по транзиту российского газа.
RT на русском 05:08
Происшествия

На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз

Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 04:04
Спорт

США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило главного нарушителя антидопинговых правил в 2017 году.
Вести.Ru 04:58
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 05:01
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском 01:16
Политика

43 сторонника ДНР и ЛНР нуждаются в верификации – Морозова

43 сторонника ДНР и ЛНР, удерживаемые на территории Украины, нуждаются в верификации, заявила уполномоченная ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 04:55
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 04:58
Общество

Глава МИДа Сергей Лавров предложил разорвать договор с Бермудами о регистрации самолетов российских авиакомпаний

Чтобы перевести самолеты из иностранных реестров в российский министр иностранных дел Сергей Лавров, как пишет РБК, предложил расторгнуть межправительственное соглашение с Бермудами.
Эхо Москвы 05:00
Кино

На Netflix вышел сериал «Ведьмак»

Gmbox.ru 03:37
Футбол

Экс-тренер киевского «Динамо» Хацкевич возглавил «Ротор»

Pravda.Ru 04:24
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