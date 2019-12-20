«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

Происшествия В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.

Политика МИД Украины предложил Путину вспомнить, как Москва подчинялась Киеву МИД Украины готовит официальное заявление относительно высказывания президента России Владимира Путина о том, что при формировании СССР в состав Украины были включены «исконно русские территории».

Политика Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Кино Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.

Общество В России предложили провести перепись сим-карт Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.

Общество Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.

Происшествия Похищенного младенца нашли спустя 55 лет В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.

Происшествия В Рязани вспыхнул пожар на химпредприятии Один человек пострадал при пожаре на предприятии по производству уайт-спирита в Рязани, из горящего здания эвакуированы порядка 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия В Челябинске нашли пропавшего школьника Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.

Происшествия На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Политика Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.

Общество Роскачество составило рейтинг российских игристых вин Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.