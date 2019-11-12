На Украине открыто уголовное дело в отношении болельщиков, которые выкрикивали оскорбительные, в том числе расистские, высказывания на матче донецкого «Шахтера» против киевского «Динамо». Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.

На Украине открыли дело о расизме после матча «Шахтера» с «Динамо»

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