Футбол
РБКНа Украине открыли дело о расизме после матча «Шахтера» с «Динамо»
На Украине открыто уголовное дело в отношении болельщиков, которые выкрикивали оскорбительные, в том числе расистские, высказывания на матче донецкого «Шахтера» против киевского «Динамо». Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:17, Ашберн
Политика
Что случилось за день. Главные новости РБК
Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании оказался основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, выяснил РБК.
РБК вчера в 10:52
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта "Северный поток-2", подала иск в Суд Евросоюза о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов.
Московский Комсомолец вчера в 05:46
Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM 06:57
Футбол
Игроки «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений
Футболисты туринского «Ювентуса» остались недовольны реакцией португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча чемпионата Италии против «Милана».
Lenta.ru 06:16
Происшествия
Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки
Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попросил принести ему в следственный изолятор очки и литературу.
РБК вчера в 18:41
Общество
Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде»
По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.
Известия 12:01
Авто
Бюджетный кроссовер Volkswagen Tacqua добрался до дилеров
Старт продаж бюджетной модели намечен на начало декабря текущего года, но уже сейчас первые тестовые автомобили начали поступать к официальным дилерам бренда.
Новые автомобили 03:13
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС 10 ноября в 20:55
Шоу-бизнес
Панин снял на видео, как привязывает дочь к батарее
Актер Алексей Панин снял на видео, как наказывает свою дочь Анну за беспорядок в квартире. Поклонники оценили чувство юмора артиста.
iReactor вчера в 16:02
Общество
Замглавы Роскосмоса заявил, что ему запретили цитировать Илона Маска
Первый заместитель главы Роскосмоса Юрий Урличич признался, что ему запретили цитировать основателя SpaceX Илона Маска.
Вечерняя Москва 09:40
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Политика
Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 08:15
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Политика
Самолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико
RT на русском 12:24
Авто
Компания Kia раскрыла внешность новой Kia Optima
Kia Optima стала одной из первых моделей марки, которая получила новое дизайнерское направление компании.
Tvoe-avto.com 12:19
Музыка
Финны обвинили музыкантов с Урала в краже гимна России
Discover24 02:29
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Происшествия
Защита обжаловала арест водителя, сбившего женщину с коляской
Днем 4 ноября на въезде в Пионерский насмерть сбили женщину, ее двухлетний ребенок, лежавший в коляске, выжил.
Новый Калининград.Ru вчера в 08:14
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Следственный комитет по Воронежской области начал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.
Вести.Ru 11:50
Политика
Ирина Луценко официально покинула Верховную раду
Решение сложить полномочия нардепа Луценко приняла в связи с болезнью сердца. При этом партию покидать она пока не собирается покидать.
Новостной фронт 09:50
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Политика
Украинский депутат явился в Раду в маске Джокера
Экспресс газета 10:34
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
Российская газета 09:33
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров возложил цветы на могилу Людмилы Гурченко в Москве
Филипп Киркоров почтил память покойной Людмилы Гурченко, возложив цветы на ее могилу в Москве.
Актуальные Новости 07:27