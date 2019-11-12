Футбол

РБКРБКНа Украине открыли дело о расизме после матча «Шахтера» с «Динамо»

На Украине открыто уголовное дело в отношении болельщиков, которые выкрикивали оскорбительные, в том числе расистские, высказывания на матче донецкого «Шахтера» против киевского «Динамо». Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Оскорбивших футболиста украинцев привлекут к уголовной ответственности

Lenta.ru11:55

На Украине открыли дело о расизме после матча «Шахтера» с «Динамо»

РБК07:53

Возбуждено уголовное дело по факту расистского поведения болельщиков киевского «Динамо»

Спорт-Экспресс08:29

На Украине открыли дело против фанов, которые довели до слез темнокожего капитана донецкого «Шахтера»

Росбалт08:17

Открыто уголовное производство по делу о расизме на игре «Шахтера» и «Динамо»

Газета.Ru09:12

Полиция Харькова возбудила дело за расизм на матче «Шахтер» - «Динамо»

Pravda.Ru07:28

Полиция Украины возбудила дело после скандала на матче «Шахтер» - «Динамо»

РИА Новости06:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:17, Ашберн
Армия и оружие

Израиль сообщил о пуске почти 200 ракет из сектора Газа

РБК 12:52
Политика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании оказался основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, выяснил РБК.
РБК вчера в 10:52
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество

Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта "Северный поток-2", подала иск в Суд Евросоюза о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов.
Московский Комсомолец вчера в 05:46
Политика

Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM 06:57
Футбол

Игроки «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений

Футболисты туринского «Ювентуса» остались недовольны реакцией португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча чемпионата Италии против «Милана».
Lenta.ru 06:16
Происшествия

Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попросил принести ему в следственный изолятор очки и литературу.
РБК вчера в 18:41
Общество

Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде»

По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.
Известия 12:01
Авто

Бюджетный кроссовер Volkswagen Tacqua добрался до дилеров

Старт продаж бюджетной модели намечен на начало декабря текущего года, но уже сейчас первые тестовые автомобили начали поступать к официальным дилерам бренда.
Новые автомобили 03:13
Политика

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС 10 ноября в 20:55
Шоу-бизнес

Панин снял на видео, как привязывает дочь к батарее

Актер Алексей Панин снял на видео, как наказывает свою дочь Анну за беспорядок в квартире. Поклонники оценили чувство юмора артиста.
iReactor вчера в 16:02
Общество

Замглавы Роскосмоса заявил, что ему запретили цитировать Илона Маска

Первый заместитель главы Роскосмоса Юрий Урличич признался, что ему запретили цитировать основателя SpaceX Илона Маска.
Вечерняя Москва 09:40
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Политика

Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 08:15
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Политика

Самолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико

RT на русском 12:24
Авто

Компания Kia раскрыла внешность новой Kia Optima

Kia Optima стала одной из первых моделей марки, которая получила новое дизайнерское направление компании.
Tvoe-avto.com 12:19
Музыка

Финны обвинили музыкантов с Урала в краже гимна России

Discover24 02:29
Политика

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Происшествия

Защита обжаловала арест водителя, сбившего женщину с коляской

Днем 4 ноября на въезде в Пионерский насмерть сбили женщину, ее двухлетний ребенок, лежавший в коляске, выжил.
Новый Калининград.Ru вчера в 08:14
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия 09:27
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Следственный комитет по Воронежской области начал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.
Вести.Ru 11:50
Политика

Ирина Луценко официально покинула Верховную раду

Решение сложить полномочия нардепа Луценко приняла в связи с болезнью сердца. При этом партию покидать она пока не собирается покидать.
Новостной фронт 09:50
Кино

Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России

Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Шоу-бизнес

Вдову Магомаева экстренно госпитализировали

Профиль 02:24
Происшествия

В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах

REGNUM 05:43
Политика

Украинский депутат явился в Раду в маске Джокера

Экспресс газета 10:34
Происшествия

Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве

Российская газета 09:33
Общество

Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

РИА Новости 07:56
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров возложил цветы на могилу Людмилы Гурченко в Москве

Филипп Киркоров почтил память покойной Людмилы Гурченко, возложив цветы на ее могилу в Москве.
Актуальные Новости 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат УкраиныБольше новостей по теме
Главное