Футбол

РБКРБКНа Украине открыли дело о расизме после матча «Шахтера» с «Динамо»

На Украине открыто уголовное дело в отношении болельщиков, которые выкрикивали оскорбительные, в том числе расистские, высказывания на матче донецкого «Шахтера» против киевского «Динамо». Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Открыто уголовное производство по делу о расизме на игре «Шахтера» и «Динамо»

Газета.Ru09:12

Возбуждено уголовное дело по факту расистского поведения болельщиков киевского «Динамо»

Спорт-Экспресс08:29

Полиция Харькова возбудила дело за расизм на матче «Шахтер» - «Динамо»

Pravda.Ru07:28

Полиция возбудила уголовное дело о расизме во время игры «Шахтера» и «Динамо»

ProstoProSport07:54

На Украине открыли дело о расизме после матча «Шахтера» с «Динамо»

РБК07:53

На Украине открыли дело против фанов, которые довели до слез темнокожего капитана донецкого «Шахтера»

Росбалт08:17

Полиция Украины возбудила дело после скандала на матче «Шахтер» - «Динамо»

РИА Новости06:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
Технологии

Windows 10 November 2019 Update выходит уже завтра

Обещанное Microsoft ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, также известное как 1909 и 19H2, ориентировочно стартует во вторник, 12 ноября.
3DNews вчера в 08:25
Экономика

Инвесторы-миллионеры приготовились к большой распродаже акций

Большинство состоятельных инвесторов во всем мире ожидают значительного падения рынков до конца следующего года, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.
Forbes 07:23
Общество

Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 10:05
Происшествия

Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:40
Происшествия

Стало известно о еще одной жертве историка Соколова

В результате Олег Соколов получил условный срок.
Lenta.ru 10:01
Общество

Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова

РБК 09:47
Происшествия

СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Общество

ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам.
ТАСС 09:40
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Армия и оружие

«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С

Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 07:16
Общество

«Победу» обязали изменить правила провоза ручной клади

С 18 февраля "Победа" ввела две нормы провоза ручной клади, пассажир самостоятельно может выбрать между ними: это или провоз не более 10 кг, но с габаритами 36х30х4 см, плюс сверх нормы перечень вещей из федеральных авиационных правил (букет цветов, верхняя одежда и пр.), или же без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см.
ТАСС 07:42
Политика

Украинский депутат пришел на заседание Рады в маске Джокера

Народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива явился на заседание Верховной рады в маске Джокера.
Вести.Ru 08:12
Политика

Препятствия для встречи «нормандской четверки» сняты, считают в Киеве

Все препятствия на пути к проведению встречи лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия) были сняты во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявила во вторник Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
РИА Новости 09:50
Политика

Лукашенко прокомментировал возможность членства Белоруссии в СЕ

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами в Вене прокомментировал возможность членства Белоруссии в Совете Европы.
RT на русском 09:47
Космос

SpaceX отправила на орбиту 60 спутников Starlink

Накануне, 11 ноября, в 9:56 по восточному времени США с космодрома NASA (штат Флорида) успешно осуществлён пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 60 мини-спутников.
Inc-news.ru 01:22
Общество

Опрос: индикатор доверия россиян к губернаторам вырос в два раза

Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года.
ТАСС 07:25
Происшествия

ЕСПЧ присудил компенсацию туапсинке, в 9 лет увидевшей задержание отца

Европейский суд по правам человека присудил жительнице Туапсе компенсацию в 25 тысяч евро за то, что ей в 9 лет довелось увидеть задержание отца полицейскими.
Московский Комсомолец 09:31
Общество

Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ онлайн

Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи единого государственного экзамена в онлайн-формат, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.
ТАСС 03:59
Политика

Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку

Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Гаджеты

Новые вентиляторы Noctua Chromax комплектуются разноцветными антивибрационными накладками

3DNews 09:38
Наука

Наркоманов стало возможно выявить по отпечатку пальца

Naked Science 02:29
Политика

Bloomberg: Путин не хочет освобождать осужденную по делу о контрабанде израильтянку, чтобы «не делать подарок» Нетаньяху

История Наамы Иссахар, которая хотела вернуться в Израиль со стыковкой в Москве, а оказалась в СИЗО по делу о контрабанде В сентябре Нетаньяху встречался с Путиным в Сочи, где попросил российского лидера освободить израильтянку, на что Путин ответил отказом.
Медиазона 06:20
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

RT на русском вчера в 22:03
Авто

В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66

В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru вчера в 05:13
Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Экономика

Сбербанк согласовал план финансового оздоровления UTair

Сбербанк как один из кредиторов UTair согласовал план оздоровления авикомпании. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
ТАСС 08:27
Политика

Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
REGNUM 05:03
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Авто

Kia рассекретил внешность модели Optima нового поколения

Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня вчера в 23:23
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат УкраиныБольше новостей по теме
Главное