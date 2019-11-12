На Украине открыто уголовное дело в отношении болельщиков, которые выкрикивали оскорбительные, в том числе расистские, высказывания на матче донецкого «Шахтера» против киевского «Динамо». Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.

На Украине открыли дело о расизме после матча «Шахтера» с «Динамо»

Футбол Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.

Политика В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

Хоккей Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз» Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.

Транспорт На дорогах России появится новый дорожный знак В новой редакции оговаривается применение знаков «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» — будет введен запрет применять их на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.

Общество В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Авто Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.

Общество Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

Здоровье В России в разы подорожают медсправки на водительские права Как узнал Волжский.ру из документа, теперь будущие и лишенные прав водители при посещении нарколога будут в обязательном порядке сдавать мочу на «употребление психоактивных веществ».

Происшествия Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».

Политика В США конгрессмены продолжат открытые слушания по импичменту Трампа Открытые слушания по импичменту президента США Дональда Трампа продолжатся в палате представителей на следующей неделе.

Политика Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

Футбол «Ростов» может продать шесть футболистов и расстаться с Карпиным Команде перестали оказывать помощь спонсоры. Если ситуация не изменится, то клуб придется продать несколько игроков.

Армия и оружие Китай считает Россию способной уничтожить США «десять раз» Россия способна уничтожить территорию Соединенных Штатов не менее десяти раз, пишет китайское издание Sohu.

Политика Частные лица могут быть приравнены к СМИ-иноагентам Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправки о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо.

Общество Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.

Общество Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод Глава Tesla, американский миллиардер Илон Маск, объявил, что первый автосборочный завод компании в Европе будет построен в Берлине.

Кино В фильмах Marvel появятся три новых супергероя В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.

Политика Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.

Общество Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что поедет из США на климатический форум в Мадриде на катамаране.

Экономика «Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги Последнее размещение в этом году "Газпром" провел в феврале (на $1,25 млрд под 5,15% годовых).