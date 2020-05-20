Политика
ИнфоросНа Украине возбудили новое дело о госизмене против Порошенко
Как сообщает издание "Украинская правда", в офисе генерального прокурора Украины начато расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента страны Петра Порошенко.
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Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Экономика
Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель
Повседневные расходы жителей России на неделе с 11 по 17 мая выросли на 5,6% в сравнении с показателями предыдущей недели.
РБК 03:00
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Общество
За сутки в России подтверждено 9263 случая COVID-19 в 83 регионах
За прошедшие сутки в России подтверждено 9263 случая COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета вчера в 03:35
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
«Диссернет» выявил нарушения в диссертациях 68 российских судей
Пятеро, двое из которых уже в отставке, — в Верховном суде, 19 — в областных или краевых судах общей юрисдикции, двое — в военных судах.В докладе «Диссернета» есть примеры нарушений в научных работах.
Snob.ru вчера в 13:41
Общество
Белозерцев принял участие в совещании Владимира Путина
Во вторник, 19 мая 2020 года, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании под председательством президента Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в период пандемии.
Пензенская правда вчера в 11:13
Происшествия
Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе, информирует в среду Дальневосточная транспортная прокуратура.
РИА Новости 02:02
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Общество
Собянин оценил возможность скорого открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в программе на телеканале «Россия 1» 19 мая оценил возможность скорого открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
Известия вчера в 17:49
Политика
Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса.
РБК 04:36
Экономика
Алтайский край едва не потерял 40 млн рублей на закупках
Бюджету Алтайского края в 2019 году удалось сэкономить десятки миллионов рублей на закупках.
Толк 03:10
Шоу-бизнес
В возрасте 30 лет умер актёр из фильма «Сумерки»
Умер американский актёр Грегори Тайри Бойс.
News.ru вчера в 05:46
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение.
РБК 04:05
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Гаджеты
Очень перспективный смартфон Honor X10 представлен официально
Megaobzor.com 04:05
Футбол
Шесть легионеров «Рубина» вернулись в Казань
Казань, 20 мая 2020, 11:21 — REGNUM В казанский «Рубин» вернулись шесть иностранных футболистов. Об этом 20 мая сообщается на сайте клуба.
REGNUM 04:21
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.
Инфорос вчера в 04:37
Общество
Голикова: 17 регионов могут частично снять ограничения из-за коронавируса
Голикова: на первый и следующие этапы снятия ограничения коронавируса могут перейти 17 регионов России Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 04:25
Общество
75 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане
В Татарстане за последние сутки выявлено 75 новых фактов заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 03:51
Происшествия
В Ростовской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Ростов-на-Дону, 20 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Ростовской области подтвердили ещё два летальных исхода среди пациентов, ранее получивших положительный результат теста на коронавирус.
REGNUM 04:00
Общество
Все уведомления от государства переводят в электронный вид
Например, если гражданин подал заявление на получение социальной выплаты, он получит электронные уведомления о ходе и результатах рассмотрения на портале госуслуг или через мобильное приложение, указывают в Минкомсвязи.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
Политика
Совфед назначил Анатолия Разинкина заместителем генпрокурора
Совет Федерации назначил в среду нового заместителя генпрокурора РФ.
РИА Новости 03:25
Общество
В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки в Липецкой области выросло на рекордные 79 человек, что связывают с появлением очагов заражения внутри семей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:53