с чего всё началось

Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и окружающей среды Украины.

На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление

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